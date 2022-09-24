путін зняв заступника міністра оборони, який відповідав за тил [ Редагувати ]
Генерала армії Дмитра Булгакова звільнено з посади заступника міністра оборони рф - його перевели на іншу посаду.
Раніше Булгаков займався забезпеченням тилу збройних сил. А також був заступником міністра оборони рф з 2 грудня 2008 року.
Замість нього заступником міністра оборони з матеріально-технічного забезпечення призначено генерал-полковника Михайла Мізинця, повідомили в міноборони рф.
Мізінцев до цього обіймав посаду начальника Національного центру управління обороною.
Нагадаємо, після розгрому на Харківщині Путін змінив командування західного угруповання військ.
по темі
Держдума рф одразу у другому та третьому читанні ухвалила закон про позбавлення волі на строк до 10 років за добровільну здачу в полон і до 15 років за мародерство у воєнний час. Про це повідомляють росЗМІ
Російських військовослужбовців, яких навесні призвали на строкову службу до 1-го гвардійського мотострілецького полку Таманської дивізії, готуються перекинути з Московської області до Бєлгородської "для захисту державного кордону"
Фракції Держдуми ухвалили рішення запропонувати Раді Держдуми запросити на засідання палати міністра оборони рф сергія шойгу, щоб депутати могли поспілкуватися з нею у закритому режимі щодо вторгнення
Командири країни агресора зіткнулися з дилемою, яка виникла через контрнаступ українських сил
Російський прем'єр Мішустін доручив створити два бронетанкові заводи для ремонту військової техніки. 71-й автобронетанковий ремонтний завод з'явиться в Раменському Московської області, а 72-й завод - у місті Каменськ-Шахтинський Ростовської області. На першому заводі передбачено 365 робочих місць, на другому - 227