В Україні завершила свою роботу міжнародна медична місія Face to Face. Протягом тижня команда американських пластичних хірургів оперувала наших військових, які зазнали тяжких травм голови, шиї та обличчя під час війни. Допомагали їм медики з Івано-Франківська.

Як відбирали пацієнтів? І скільки в результаті вдалося прооперувати бійців? - дивіться далі.

З палати в палату. Група американських хірургів обходять пацієнтів, оглядають та оцінюють результати своєї тижневої роботи.

Огестин Маскателло - директор одного із медичних центрів в Нью-Йорку. Спеціалізується на пластичній хірургії шиї та обличчя. В Івано-Франківськ прибув разом із групою американських лицьових пластичних хірургів. Каже: участь в таких міжнародних медичних місіях - бере часто. За останні п'ятнадцять років побував у Колумбії, Перу, Таїланді, Кубі та В'єтнамі, де здебільшого оперував вроджені дефекти у дітей. І це вперше його пацієнти - військові.

Огестин Маскателло, учасник міжнародної медичної місії:

Багато американців шоковані тим, що нині відбувається в Україні. Ми всі співчуваємо вам. Операції, які ми провели тут, - удома ми майже не проводимо. Зазвичай із такими травмами до нас звертаються хіба що жертви автомобільних аварій чи якихось мафіозних перестрілок.

Разом з Огестином приїхали ще дев'ятеро американських медиків. Лінсі - операційна медсестра, каже - для неї це перший міжнародний досвід. Коли їй запропонували приєднатися до команди - без вагань погодилася.

Лінсі, учасниця міжнародної медичної місії:

Моя сім'я та мої друзі переживали за мене, бо не знали, чи це безпечно. Але я розуміла, що тут є люди, які потребують нашої допомоги. Працюючи у США, ми майже не стикаємося з пацієнтами-військовими. Найважче було слухати їхні особисті історії, як вони отримали ці травми. Нам важко було стримувати сльози.

Американські медики розповідають, що дуже хвилювалися, чи зможуть провести необхідні операції на базі українських лікарень.

Огестин Маскателло, учасник міжнародної медичної місії:

Ми мали дуже складні операції, та ми не були впевнені, що зможемо їх провести тут. Ми навіть думали про те, аби їх зробити під час наступної нашої місії.

Наталія Комашко, отоларинголог:

Вони були дуже здивовані лікарнею, можливостями лікарні, майстерністю нашої локальної команди.

Наталія - отоларинголог. Вона координувала цю місію з українського боку. Каже: пацієнтів вони відбирали два місяці по всій Україні. Зголосилося більше півсотні. Але частині довелося відмовити.

Наталія Комашко, отоларинголог:

Не всі пацієнти підлягають таким оперативним втручанням. Це мав пройти певний час після первинних травм. Має бути організм пацієнта готовий. Ми з пацієнтами контактували дистанційно. У нас були пацієнти, які з передової приїхали, які знімали нам відео про міміку обличчя з передової.

В результаті - відібрали тридцять одного пацієнта. Всі військові. Американські й українські хірурги впродовж п'яти днів працювали практично в режимі нон-стоп…

Наталія Комашко, отоларинголог:

Це є командна робота. Ми теж багато навчилися, тому що це лікарі високого класу. Деякі операції вони взагалі не типові, їх навіть в Європі мало де проводять, це операції, де пересаджують частину кістки на невистачаючий там орган на лиці з ноги. Операції які тривали дванадцять годин під мікроскопами.

Віталій - військовий із Кривого Рогу. В березні підірвався на протитанковій міні. Отримав дуже тяжкі травми. Каже: спотворене обличчя завдавало не стільки фізичного, як морального болю.

Віталій, пацієнт:

Україна теж здатна робити такі операції, але проблема в тому, що всі шпиталі завантажені. У нас дуже багато поранених.

Зараз Віталій радіє, що потрапив до групи пацієнтів. Результатами операції - направду - вражений. Каже: вони навіть більші, ніж він очікував.

Віталій, пацієнт:

Вдалося мені отримати те, що я хотів. Навіть зараз покращився зір на моє праве око - це абсолютно унікальний проєкт.

Задоволений роботою американських хірургів і Данило. В нього було повністю обпечене обличчя через вибух газу після обстрілу рашистів. Каже: українські хірурги провели вже кілька операцій із пересадки шкіри. Але проблемними залишалася ділянка біля очей.

Данило, пацієнт:

До цього часу в мене вони не закривалися повністю. Коли я спав я спав приблизно о так. Були трохи відкриті. Операція була під музику. Вперше я побачив, що оперують під музику. Тепер комфортно спати.

Свою місію команда американських пластичних хірургів в Україні наразі завершила. Але через пів року - вони пообіцяли приїхати знову.