Українські актори-підлітки зібрали понад мільйон гривень під час турне Сполученими Штатами з виставою "Мама по скайпу". Прем'єра спектаклю відбулася в Україні в одному з бомбосховищ Львова ще навесні цього року. І тепер зароблені кошти діти передадуть на покупку бойового літака для Повітряних сил України.

Це фрагмент зворушливої дитячої вистави. На сцені у США юна акторка розповідає, як її мати поїхала на заробітки й там, за кордоном, знайшла чоловіка. Скайп залишився єдиною ниточкою, яка пов'язує дівчинку з мамою.

Акторка на сцені говорить:

Саме так я навчилася уявляти мамине життя за опціями скайпу. Зелений овал - вона вдома. Оранжевий - її нема, пішла на роботу. Червоний з білою смужкою - просить не турбувати, працює вдома. Та які б не були кольори, у мене завжди була мама, яку я чекала.

За сценарієм дівчинка так і не дочекалася матері. У неї нове щасливе життя, а у дитини - лише спогади та туга.

Під французьку пісню дівчата носять плаття і ноут з жіночими очима на моніторі, підходять до героїні й тим платтям її як би обіймають, вона на колінах торкається рукавів.

А це вже інша соціальна драма - про маленького Вадю, який так довго чекав на маму, що забув, як вона виглядає. А коли та нарешті повернулася із заробітків - не впізнав.

Акторка говорить:

Вадю, Вадю, Вадю, Біжи но сюди! Біжи дитино, мама приїхала!

Вадю зіграв наймолодший - 7-річний актор Олексій. Його батько зараз служить у збройних силах України. Своєму герою хлопчик дуже співчуває.

Олексій Онещак, актор шкільної трупи:

Його мама поїхала в Італію, він думав що той, ну що вона там знайшла собі нового чоловіка і хлопчика. І вона не хоче до них повернутися. Ну і він жив сам з бабусею, і все.

У шкільній театральній студії вісім акторів. Над виставою "Мама по скайпу" діти працювали рік. Найважливіше, що хотіли донести глядачеві - ніщо не замінить материнського тепла та любові.

Анастасія Мисюга, акторка шкільної трупи:

Вони думають, що для дітей це буде краще, що діти будуть мати більше там всякі нові речі, більше грошей, колись зможуть їм там дати краще майбутнє, але дітям цього просто не потрібно, дітям треба, щоб батьки були поряд з ними. Відчували цю любов, а не там по скайпу поговорили.

Прем'єра вистави мала відбутися в лютому, та через війну довелося її ставити в укритті під час повітряних тривог. Про це дізнався відомий режисер у Брукліні та запросив шкільний театр на гастролі у США.

Олег Онещак, режисер, керівник шкільного театру:

Був журналіст з "Нью-Йорк Таймс", який написав статтю про цю виставу. Що діти в Україні, у Львові в укритті грають виставу і збирають кошти на Збройні сили України. Йонкерс Філадельфія, Бруклін Бостон, Гартворд.

Всюди виступи юних акторів викликали бурхливі овації.

Юні театрали назбирали понад мільйон гривень. Усі кошти передали Повітряним силам України.

Тарас Маселко, менеджер із комунікацій ініціативи "Купи мені бойовий літак":

Ми на етапі, коли ми зібрали близько 430 000 доларів. Ми вже підійшли до того, що обговорюємо конкретно ціль - конкретний бойовий літак з повітряними силами.

На літак ще залишилося зібрати пів мільйона доларів. А дитяча трупа готується до нових гастролей - цього разу Європою.