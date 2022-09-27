Російські війська завдали кількох ударів по Харкову. Про це повідомляє в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксовано три прильоти. Окупанти вдарили по Холодногірському району. За попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

За повідомленням голови ОВА, на місцях ударів працюють всі профільні служби. На цю хвилину постраждалих немає. Інформація уточнюється. Є перебої з електропостачанням, порушено зв’язок з лінією виклику екстреної допомоги за номером "103". Медики готові приймати виклики за номером "112".