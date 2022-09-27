Окупанти завдали кілька ударів по Харкову: що відомо [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Російські війська завдали кількох ударів по Харкову. Про це повідомляє в Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, у місті зафіксовано три прильоти. Окупанти вдарили по Холодногірському району. За попередньою інформацією, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У деяких районах міста немає світла. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
За повідомленням голови ОВА, на місцях ударів працюють всі профільні служби. На цю хвилину постраждалих немає. Інформація уточнюється. Є перебої з електропостачанням, порушено зв’язок з лінією виклику екстреної допомоги за номером "103". Медики готові приймати виклики за номером "112".
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