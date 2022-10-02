Одна жінка загинула під завалами, а тримісячна дитина зазнала мінно-вибухових травм та опіків. Такі наслідки російського обстрілу Миколаєва проти ночі на суботу. Ворог атакував місто двічі, різні райони. Спершу дронами-камікадзе, а згодом - і ракетами С-300. В будівлях численні руйнування. Також пошкоджено лютеранську кірху. Під удари потрапили й інші населені пункти області - там понівечені будинки та пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури. Більше про руйнування - у наступному сюжеті.

П'ятиповерхівка у самому центрі Миколаєва минулої ночі стала мішенню для армії рф. У дім влетіла ракета С-300. Ірина в одну мить залишилася без житла та без майна. Через завали жінці самій на останній поверх не пробратися, знайомий допомагає винести вцілілі речі та фотографії.

Зазвичай Ірина ховалася під час тривог у ванній. Напередодні ночувала у подруги. Це її й врятувало.

Ірина, мешканка розбомбленого будинку:

Дырка зияет, вниз пошла. Это попало как раз там, где ванна, коридор. Кухня.. там даже с лица все снесено… Там не осталось ничего! Только ящичек лежит со шкафом…

Олександр живе на поверх нижче. Що було б, якби ночував минулої ночі вдома, боїться навіть уявити.

Олександр, мешканець розбомбленого будинку:

Дверь - это единственное, что осталось в этой квартире. Я в свою картиру заглядываю через 5 этаж. У меня потолка нет. Там тоже ничего не осталось.

Катерина також мешкає в цьому будинку, але на поверхах нижче. Квартира, каже, не постраждала, але діти налякані. В суботу родина саме збиралися їхати з міста. Але тепер машина розбита.

Катерина, мешканка розбомбленого будинку:

Мы услышали сам взрыв, когда было попадание. В окне мы увидели огонь и волну. У нас треснуло стекло. Дети находились в коридоре.

Денис, мешканець розбомбленого будинку:

У меня возле коридора туалет. Я выхожу - оно как бахнет! Я испугался сильно.

Та, на жаль, без жертв не обійшлося. 29-річну жительку будинку співробітники ДСНС шукали весь день. Та врятувати її не вдалося. Вона загинула під завалами. Жінка ховалася в туалеті. Міноборони рф вже відзвітували про знищення чергового важливого військового об'єкту.

Дмитро Плетенчук, пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації:

Вказано, що вони влучили в черговий штаб, який, за їх словами, знаходився у цьому 5-поверховому будинку. Ми вже бачили цю практику в Сирії. Російська пропаганда використовує одну і ту саму брехню - куди влучила їхня ракета, там у них і штаб завжди.

Храм, який знаходиться неподалік, знову без вікон. Вкотре його накриває вибуховою хвилею від прильотів в цей район.

Володимир, відвідувач храму:

Поздравили нас с праздником предстоящим. 12 октября будет 175 лет со дня освещения кирхи. Кирха простояла и Вторую мировую войну целой. В 3-ей мировой - росийско-украинской не повезло.

Побиті дахи, посічені стіни, вибиті вікна у двоповерхівках - це вже геть інший кінець міста. Але сюди також прилетів ворожий снаряд.

Чули, як бабахнуло, і все повалилось, шкаф перевернувся, сусіди почали кричать. Двері вилетіли.

В одному з будинків постраждала 3-місячна дитина. Молода родина переїхала сюди під час війни, аби бути ближче до батьків. Вважали цей район безпечним.

Ірина, жителька пошкодженого будинку:

Они живут в квартире сбоку. Там основной удар. У ребенка порез лица, очень сильно пострадала его мама. Сейчас они в больнице.

За даними військової адміністрації в ніч на суботу по Миколаєву прилетіли щонайменше чотири ракети С-300 та шість дронів-камікадзе.