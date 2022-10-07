2С1 "Гвоздика" викурює окупантів з української землі [ Редагувати ]
Вогневі букети - у подарунок окупантам! Вже понад півстоліття на озброєнні української армії є Самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика". Стріляна "квітка" вже неодноразово доводила свою ефективність у боях проти російських окупантів. Наші колеги з Військового телебачення попрацювали разом із розрахунком САУ. Подивіться.
Просто зараз разом із нашими морськими піхотинцями виїжджаємо на вогневі позиції. Сьогодні працюємо спільно з розрахунком Самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика".
Маневрена та малогабаритна САУ Важить трохи більше, ніж 15 тонн. При цьому розганятися на бездоріжжі здатна до 30-ти кілометрів за годину й більше. По асфальту - летить не повільніше за вантажівку. А 122-х-міліметрова гармата вражає цілі на відстані до 15-ти кілометрів!
Олександр - військовослужбовець Збройних сил України:
Все залежить від екіпажу, від її обслуговування. Якщо злагоджений екіпаж, кожен слідкує за своїми обов'язками, то проблем немає.
Самохідна гаубиця не боїться ні болота, ні поля. Завдяки відносно невеликим розмірам - її легко замаскувати. А працювати з нею можна навчити й новачка.
Ігор - військовослужбовець Збройних сил України:
Будь-хто може сісти за машину. Навіть от мобілізовані люди, люди без досвіду, ніде не вчилися, просто він приїхав, от раз виїхав зі мною і наступного разу він виїжджає сам. Головне, щоб було бажання. І всі їздять, і всі друг друга заміняють. І навідників вистачає, щоб замінити і заряжджаючі, механіки їздять.
Після роботи на вогневих позиціях маємо час перепочити у бліндажі. Щоправда не довго. Надійшли координати нової цілі. Тож - знову до роботи! Зверніть увагу, як швидко діє заряджальник.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Одного разу була така команда надати 14 біглим - це підряд, без зупинки. По одному корегуванню, по координатам. В мене получилось три секунди на вистріл. Праця заряджаючого в машині це найтяжча праця, в екіпажі.
Броньована "квітка" вже довела свою ефективність під час війни проти російських окупантів, знищивши чимало ворожої техніки, скупчень піхоти та укріплень загарбників.
Олександр Осовський, Кореспондент Військового телебачення України:
Ця САУ працює максимально інтенсивно. Адже українські морпіхи не шкодують "букетів" для російських окупантів, позбавляючи навіть примарного шансу на успіх та життя.
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