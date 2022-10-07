Вогневі букети - у подарунок окупантам! Вже понад півстоліття на озброєнні української армії є Самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика". Стріляна "квітка" вже неодноразово доводила свою ефективність у боях проти російських окупантів. Наші колеги з Військового телебачення попрацювали разом із розрахунком САУ. Подивіться.

Просто зараз разом із нашими морськими піхотинцями виїжджаємо на вогневі позиції. Сьогодні працюємо спільно з розрахунком Самохідної артилерійської установки 2С1 "Гвоздика".

Маневрена та малогабаритна САУ Важить трохи більше, ніж 15 тонн. При цьому розганятися на бездоріжжі здатна до 30-ти кілометрів за годину й більше. По асфальту - летить не повільніше за вантажівку. А 122-х-міліметрова гармата вражає цілі на відстані до 15-ти кілометрів!

Олександр - військовослужбовець Збройних сил України:

Все залежить від екіпажу, від її обслуговування. Якщо злагоджений екіпаж, кожен слідкує за своїми обов'язками, то проблем немає.

Самохідна гаубиця не боїться ні болота, ні поля. Завдяки відносно невеликим розмірам - її легко замаскувати. А працювати з нею можна навчити й новачка.

Ігор - військовослужбовець Збройних сил України:

Будь-хто може сісти за машину. Навіть от мобілізовані люди, люди без досвіду, ніде не вчилися, просто він приїхав, от раз виїхав зі мною і наступного разу він виїжджає сам. Головне, щоб було бажання. І всі їздять, і всі друг друга заміняють. І навідників вистачає, щоб замінити і заряжджаючі, механіки їздять.

Після роботи на вогневих позиціях маємо час перепочити у бліндажі. Щоправда не довго. Надійшли координати нової цілі. Тож - знову до роботи! Зверніть увагу, як швидко діє заряджальник.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Одного разу була така команда надати 14 біглим - це підряд, без зупинки. По одному корегуванню, по координатам. В мене получилось три секунди на вистріл. Праця заряджаючого в машині це найтяжча праця, в екіпажі.

Броньована "квітка" вже довела свою ефективність під час війни проти російських окупантів, знищивши чимало ворожої техніки, скупчень піхоти та укріплень загарбників.

Олександр Осовський, Кореспондент Військового телебачення України: