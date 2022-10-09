Збирав дані про військові об'єкти та передавав російському ФСБ! В Одесі у державній зраді визнали винним місцевого жителя на прізвисько "Професор". За такий злочин в умовах воєнного стану йому загрожувало довічне ув'язнення.

Але скільки присудив йому суд? Дивіться далі в сюжеті Андрія Анастасова.

Він збирав інформацію про блокпости, протиповітряну оборону, командні пункти, військові частини, поліцію, СБУ і стратегічні об'єкти - та передав співробітникам ФСБ, які його завербували. Жителя Одеси на прізвисько "Професор" служба безпеки затримала на гарячому: коли він фотографував обласну військову адміністрацію.

Привет, Профессор! - Почему вы выбрали позывной "профессор"? - Ну, меня с детства так называли - я всю жизнь в очках хожу - и всегда называли "профессор". - А как вы считаете: вы справились с поставленными задачами ФСБ российской федерации? - Я думаю, нет.

За паспортом - Юрій Толкачов. Йому шістдесят років. За фахом - кравець. У суді розповідає: цілком розумів, для чого росіянам потрібна була така інформація.

Юрій Толкачов, обвинувачений:

Ну, якобы мне как объясняли, что это типа центры принятия решений. На мушку, как говорится - ну, нанесение каких-то, может, ракетных ударов.

Толкачов стверджує: фсбшники знайшли його влітку у месенджері "телеграм", запропонували співпрацю, тиснули психологічно, він піддався… Втім, не приховує: хотів і грошей заробити.

Юрій Толкачов, обвинувачений:

Ну, на тот период у меня подходил срок проживания и надо было оплачивать за жилье. Ну, вынужденно меня просто поджимала вот эта ситуация.

Проте оцінили росіяни зраду батьківщини - не надто дорого. Загалом на банківську картку "Професора" фсбшники перерахували …п'ять тисяч гривень.

Ну, они как бы обещали, что будут больше, больше, больше. - От мені цікаво - як ви стільки років прожили в Україні і так от, в такому віці, вам чомусь захотілось послужили агресору, а? - Я прошу прощения у украинского народа, что я совершил такое преступление.

Толкачов каже: повністю визнає свою провину та, виявляється, завжди засуджував російську агресію проти України. Але у прокуратури - інша інформація.

Артур Крисань, прокурор відділу Одеської обласної прокуратури:

В ході слідства було встановлено, що ця особа - проросійськи налаштована, підтримає збройну агресію російської федерації - вірогідно у зв'язку з цим з ним зв'язались спецслужби російської федерації, оскільки розуміли, що особа може сприяти їм.

Ба більше: за даними слідства, Толкачов вербував й інших громадян України для співпраці з ворогом. За всі ці дії - за статтею "Державна зрада" - йому загрожувало довічне ув'язнення. Але сторона захисту виступила з клопотанням: мовляв, Толкачов хоче укласти угоду про визнання винуватості. Прокуратура не заперечувала.

Артур Крисань, прокурор відділу Одеської обласної прокуратури:

Також враховане те, що Толкачов сприяв слідству та надав покази стосовно осіб, які його вербували: це особи - співробітники ФСБ рф, а також інших осіб, яких він залучив до участі в аналогічних кримінальних правопорушеннях.

Зрештою, судді призначили "Професору" покарання: позбавлення волі на п'ятнадцять років з конфіскацією майна.