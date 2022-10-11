У Кривому Розі врятували 850 шахтарів, які застрягли під землею через знеструмлення [ Редагувати ]
У Кривому Розі підняли на поверхню 854 шахтарі, які застрягли під землею через знеструмлення міста після масованого ракетного удару 10 жовтня. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
До 2 години ночі завершено рятувальну операцію з підйому шахтарів. Усі 854 працівники піднято на поверхню.
Без електропостачання залишається 4319 абоненті району "старого "ПівнГЗК", роботи по відновленню електропостачання тривають. Водопостачання Кривого Рогу забезпечене на 100%.
Вілкул повідомив, що вночі у Криворізькому районі ворог обстріляв із "Ураганів" Зеленодольську громаду. У селі Велика Костромка зруйновано спортивну залу ліцею. Обійшлося без втрат.
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