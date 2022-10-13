Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування безвізового режиму з Білоруссю, яка набрала понад 25 тис. голосів.

Стосовно порушеного у петиції питання зазначаю таке. Тримаю на контролі заходи, спрямовані на посилення режиму здійснення контролю за перетином громадянами Білорусі кордону з Україною. Кордон України з Білоруссю закритий на в’їзд для громадян Білорусі та інших іноземців відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року.

Глава держави повідомив, що Всі пункти пропуску на кордоні із Білоруссю зачинені, окрім одного на Волині, що працює в обмеженому режимі, де здійснюється оформлення громадян України, які повертаються на територію нашої країни.

Зеленський передав розгляд петиції про скасування безвізу для Білорусі до Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, з 1 липня запрацював візовий режим України з росією.