Зеленський відповів на петицію про візовий режим із Білоруссю [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію про скасування безвізового режиму з Білоруссю, яка набрала понад 25 тис. голосів.
Стосовно порушеного у петиції питання зазначаю таке. Тримаю на контролі заходи, спрямовані на посилення режиму здійснення контролю за перетином громадянами Білорусі кордону з Україною.
Кордон України з Білоруссю закритий на в’їзд для громадян Білорусі та інших іноземців відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 року.
Глава держави повідомив, що Всі пункти пропуску на кордоні із Білоруссю зачинені, окрім одного на Волині, що працює в обмеженому режимі, де здійснюється оформлення громадян України, які повертаються на територію нашої країни.
Зеленський передав розгляд петиції про скасування безвізу для Білорусі до Кабінету Міністрів України.
Нагадаємо, з 1 липня запрацював візовий режим України з росією.
по темі
Білорусь нібито не проти розміщення спостерігачів на українсько-білоруському кордоні
Окупанти продовжують розповсюджувати фейки про нібито плани України розпочати військові дії проти Білорусі
Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із прем'єр-міністром Нідерландів
Посла України в Білорусі Ігоря Кизима ввечері 8 жовтня викликали до МЗС республіки, де йому вручили дипломатичну ноту. В ноті білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує завдання удару по території Білорусі
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що росія почала маніпулювати потенційними мирними переговорами, щоб уповільнити визволення України від окупантів