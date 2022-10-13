путін почав "хрестовий похід" проти Європи та лібералізму - Шольц [ Редагувати ]
Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав збройне вторгнення росії в Україну великим "хрестовим походом" путіна проти західних країн. Про це він заявив у ході виступу на конференції у Берліні.
Ця війна стосується не лише України. Швидше за все, російське керівництво розглядає війну як "частину великого хрестового походу". "Хрестового походу" проти ліберальної демократії, хрестового походу проти міжнародного порядку, заснованого на правилах.
Канцлер додав, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно.
Нагадаємо, 12 жовтня лідери країн Європейського союзу підтримали ініціативу Шольца щодо реалізації загальноєвропейської системи протиповітряної оборони (ППО).
За інформацією Der Spiegel, підписати заяву про намір брати участь у її створенні погодилися щонайменше 13 країн, зокрема Британія, Словаччина, Норвегія, Литва, Угорщина, Болгарія, Чехія, Фінляндія, Латвія, Нідерланди, Румунія, Естонія та Словенія.
Після ракетного терору рашистів Німеччина передала Україні сучасну систему ППО IRIS-T (першу з чотирьох), а США пообіцяли прискорити постачання системи ППО NASAMS.
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