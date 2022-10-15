Українські дизайнери допомагають наблизити перемогу. Хтось розпродує речі з великими знижками, хтось - перераховує кошти армії, а дехто просто роздає теплий одяг волонтерам. Чимало брендів переформатували своє виробництво і шиють форму, берці та плитоноски для наших захисників. В одному із таких столичних ательє побувала Карина Вакарєва.

У цьому столичному ательє від ранку гудуть машинки. Уже восьмий місяць тут відшивають амуніцію для українських вояків.

На столах, де раніше лежало хутро, шовк та атлас, тепер - камуфляжні принти та міцний брезент.

Шили шуби, з мехом, робила. - Як тепер працювати з новими для вас матеріалами? - Важко, але не важче, чим їм там.

Наколінники, розвантажувальні ремені та балаклави - усе за натівськими взірцями та з урахуванням побажань самих військових.

У меня процесс самый главный. Я пришиваю пуговицы.

Керує процесом український дизайнер, а нині волонтер - Олександр Радченко. Чоловік перепрофілював виробництво, щойно у Києві пролунали перші вибухи.

С первых дней осознал, что какой-то амуниции, снаряжения людям очень не хватает.

До війни Олександр розвивав свій бренд одягу. Проте з ентузіазмом взявся за незнайому справу.

Олександр Радченко, дизайнер:

Вот наш самый первый бронежилет, который отстреливался многократно. Вот, он пришел в такое состояние. То есть, поскольку я всегда был очень заморочен качеством, то первое, что меня смущало и возмущало - это синтетическая ткань, с которой сделано военное снаряжение.

Щоб упевнитись у якості бронежилетів, Олександр тестував їх разом з військовими.

Вот, осколки все погашены.

Безпека та комфорт завжди були в пріоритеті дизайнера. Тому матеріали для екіпірування студія Олександра використовує лише якісні. Та справжньою гордістю чоловіка стали ноші для поранених бійців.

Олександр Радченко, дизайнер:

Это фиксация набедренная, это - грудь и, вот сюда я придумал такие стремена - сюда ставятся ноги и щиколотки, это при травме позвоночника можно максимально обездвижить человека.

Такі ноші з легкістю витримають дорослого чоловіка.

Да, это достаточно надежная ткань. Это кордура - ткань для военных целей, она не промокает. Если тащить человека и скажем, это делает один человек, то берется такой за две ручки и собственно вот еще фиксируется голова. Сюда цепляется канат и бойцы из укрытия, скажем так, тянут из укрытия.

До того ж ноші багатофункціональні.

Матрац для сна, отдыха. Да, там для сидения. И если что-то случится, это еще и средство эвакуации. - Там всередині каремат? - Да, каремат. Максимально толстый, который я смог найти в этой стране.

Вже пофасовані по коробках чекають на відвантаження сотні наколінників. І це теж - дизайнерська розробка.

Олександр Радченко, дизайнер:

Здесь только мягкая резинка. Причем она очень многих пугает, ее мягкость. Так вот в этой конструкции наколенника не нужно большое усилие для фиксации.

Крім того, деякі деталі можна легко замінити.

Олександр Радченко, дизайнер:

То есть, эту резинку можно очень легко, отстегнув, ее можно снять и поставить новую. А в принципе, первое, что приходит в непригодность в наколенниках - это резинка. Эта штука еще работает как насос, прокачивая воздух через отверстия сквозные в этой конструкции.

Бронежилети та ноші від Радченка з весни рятують життя бійців на фронті. І якісної амуніції може стати в рази більше, бо ж автор радо готовий ділитися своїми розробками.