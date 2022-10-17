Через масовану російську атаку на Київ дронами-камікадзе, 17 жовтня всі навчальні заклади столиці перевели на дистанційний режим.

Про це повідомляє міська державна адміністрація.

"Всі столичні навчальні заклади перейшли у дистанційний режим, оскільки повітряна тривога була оголошена до початку навчального процесу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рано вранці у понеділок, 17 жовтня, під час повітряної тривоги, у Києві пролунало кілька вибухів. Під удар потрапив Шевченківський район столиці. За попередніми даними, є "приліт" до багатоповерхового житлового будинку.

Станом на 9:20 повітряна тривога у Києві та області триває, є небезпека повторної атаки. Мешканців закликають залишатися у укриттях.