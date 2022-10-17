Масований удар по Києву: ухвалено важливе рішення щодо роботи шкіл [ Редагувати ]
Через масовану російську атаку на Київ дронами-камікадзе, 17 жовтня всі навчальні заклади столиці перевели на дистанційний режим.
Про це повідомляє міська державна адміністрація.
"Всі столичні навчальні заклади перейшли у дистанційний режим, оскільки повітряна тривога була оголошена до початку навчального процесу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, рано вранці у понеділок, 17 жовтня, під час повітряної тривоги, у Києві пролунало кілька вибухів. Під удар потрапив Шевченківський район столиці. За попередніми даними, є "приліт" до багатоповерхового житлового будинку.
Станом на 9:20 повітряна тривога у Києві та області триває, є небезпека повторної атаки. Мешканців закликають залишатися у укриттях.
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