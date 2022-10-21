Ціни -"космічні". Таке ми все частіше чуємо, коли мова заходить про вартість продуктів. Повномасштабна війна, яку розв'язала росія проти України, спричинила різке зростання цін на харчі. Споживчий кошик українця подорожчав на третину. На які продукти цінники злетіли найбільше, а що навпаки - подешевшало. І чого нам чекати вже до кінця року? Відповіді шукала Олена Логінова.

Олена Логінова, кореспондентка:

Ціни ростуть з такою швидкістю, що за ними не встигаєш. Ми в одному зі столичних супермаркетів, подивимось, що сьогодні по чому.

Чи справді - катастрофа? Будемо розбиратись. Спершу - іду по овочі. І тут одразу помічаю цінники на помідори - вітчизняна сливка - 91 грн за кілограм. І це найдешевший варіант! Елітніші сорти - до 130 грн доходять. А "чері" - всі 215!

Не сильно відстали від томатів кабачки. Перець солодкий - у тій же ціновій категорії - близько сотні. А ось такий жовтий - взагалі - 175 грн за кілограм.

Олег Пендзин, економічний експерт:

Абсолютним лідером росту ціни на продовольчу групу у нас є овочі. Вони найбільше на сьогоднішній момент постраждали у звʼязку із зменшенням поступлення з Херсонської області та Півдня Запорізької області і попит на них обʼєктивно найвищий.

А що ж з овочами класичного борщового набору? Вони хоч і подорожчали, але не всі. І ціни нижчі, ніж влітку. Нас приємно здивувала вартість картоплі. Вона - значно подешевшала. Цінники на неї тепер навіть не відрізняються від минулорічних! Подекуди її продають дешевше 9 грн. за кіло. Щодо інших овочів. Найдешевша білокачанна капуста - 18 грн. Серед цінових рекордсменів цибуля - 31 грн за кіло. Морква - 22, буряк - 14.

Вересень 2021 рік - вересень 2022 рік:

Капуста білокачанна: вересень 2021 рік - 7.54 грн/кг - вересень 2022 рік - 18 грн/кг - зросло на 138,7%

Морква: вересень 2021 рік 8.99 грн/кг - вересень 2022 рік - 23грн/кг - зросло на 155,8%

Буряк: вересень 2021 рік - 9,06 грн/кг - вересень 2022 рік - 13,6 грн/кг - зросло на 50%

Цибуля ріпчаста: вересень 2021 рік - 9.59 грн/кг - вересень 2022 рік - 30 грн/кг - зросло на 212,2%

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Зросло приблизно на 40-50 % вартість борщу. Ми змушені відповідно імпортувати і залежимо від тої ціни, яка зараз сформувалася у світі. Подальші тенденції будуть зростати - бойові дії обмежують можливості посіву того ж самого зерна і відповідно тих самих овочей.

А що з фруктами? Тут все просто - імпорт - дорогий, вітчизняне - дешевше. От приміром - на прилавках повно наших яблучок. І в них українці можуть собі не відмовляти. Вибір - багатий і ціни доступні. Основні "яблучні" регіони - Захід України, Вінниччина, Черкащина, Хмельниччина мають хороші врожаї. Тож і ціни залишились на колишньому рівні.Чого не скажеш про імпорт.

Олена Логінова, кореспондентка:

Вражає вартість апельсинів. Ось, будь ласка, такий апельсин 84 грн за кілограм. А найдешевший варіант, який ми знайшли - 73!

Банани тепер - по 65 грн. Чому так дорого?

Олег Пендзин, економічний експерт:

Все дуже просто. По-перше, ми їх купляємо на ринку за долари і за євро. Замість 29 грн за долар ставиться 42 грн за долар - це ще плюс третина до ціни, плюс ще паливо-мастильні матеріали, які ще додалися от і маєте ситуацію.

Загалом вартість споживчого кошику українців подорожчала на третину, порівняно з минулим роком. От приміром, продукт номер один - хліб. Батон тепер став справді - "золотим".

Олена Логінова, кореспондентка:

Вартість ось такого багету - 25 грн за 250 грамів. Але якщо взяти вартість за кілограм - то виходить всі 100 грн!

Хліб заводський - приблизно удвічі дешевший. І прогнози експертів, - не надто оптимістичні.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Зростає знову ж таки електрика і це тягне за собою зберігання, це тягне за собою відповідно виробництво хліба +комунальні послуги, якщо зростають, то це також призводить до зростання вартості хліба. Тому хліб буде дорожчати.

Далі - іду в молочний відділ. Тут теж цифри змінилися в більшу сторону, але не катастрофічно, кажуть екперти. Приблизно на чверть. Літр молока - від 35 грн. Масло - більше 300 за кіло. Та абсолютними рекордсменами є інший продукт. Яйця! Вартість одного найдешевшого - 5 грн, 80 копійок. А середня ціна десятка - 65 гривень!

Олег Пендзин, економічний експерт:

70% вартості яйця - це комбікорм, комбікорм це кукурудза - кукурудза виросла на 52% по ціні – раз. Птахофабрики - це мікроклімат, це енергоносій і це для побутового споживача держава доплачує, а бізнес платить по повній програмі...

А ще сезонність - кури зараз майже не несуться.

І переходимо до мʼяса. Тут особливо виділяється свинина, яка здорожчала на 41%. А от яловичина підросла в ціні - значно скромніше. На 14%. Так само і курятина. Причина подорожчання - вже традиційна:

Вересень 2021 рік - вересень 2022 рік:

Свинина: вересень 2021 рік - 115,8грн/кг - вересень 2022 рік - 168 грн/кг - зросло на 41,4%

Яловичина: вересень 2021 рік - 175 грн/кг - вересень 2022 рік - 200 грн/кг - зросло на 14,3%

Тушки курячі: вересень 2021 рік - 72,42 грн/кг - вересень 2022 рік - 82 грн - 13%

Дуже сильно зараз тягне електричество.

І комбікорми.

А що із крупами? Є позитивні тенденції і у гречки, яка цього року била рекорди. Її ціна пішла вниз. От бачу варіант - по 78 грн. Раніше - була сто. А все тому, що ядриці на ринку вдосталь. Інша популярна крупа - рис - у середньому 60 грн за кіло. А от найдешевші крупи - пшенична, перловка і пшоно.

Тим не менш платоспроможність українців - впала. І суттєво. Зараз навіть тисяча - це вже не гроші. Але проведемоексперимент:

Олена Логінова, кореспондентка:

-У мене в руках 100 грн. Що зараз ми можемо купити на ці гроші? Якщо минулого року на 100 грн ми могли взяти три десятка яєць, дві упаковки гречки, та три кілограма апельсинів. То зараз - удвічі менше. Лише 15 яєць, одну упаковку гречки і трохи більше кілограма апельсинів.

Олег Пендзин, економічний експерт:

До початку воєнних дій українська сімʼя витрачала на харчі 42% грубо, від сімейного бюджету, по наших розрахунках зараз більше 50%.

За прогнозам екпертів до кінця року споживчий кошик українця може здорожчати ще на 10%.