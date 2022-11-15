Благодійний фонд Вадима Столара ініціював проєкт"Вогник дитинства" із залученням усіх небайдужихукраїнців. Його мета – зібрати подарунки для дітей ВПО до Дня Святого Миколая, повідомляється на сайті Фонду.

"Коли немає світла по всій країні, то наш внутрішнійвогонь має палати, світити та зігрівати тих, кому найбільш потрібне тепло та турбота! Саме тому ми ініціювали проєкт "Вогник дитинства". Але нам потрібнадопомога людей, які можуть поділитися чимось, нехай не надто коштовним, але приємним для дітей ВПО. А ми своєю чергою докладемо до пакунків солодощі та надішлемо щонайменше тисячі дітей подарунки до Дня Святого Миколая. Будемо дуже раді, якщо з вашоюдопомогою зможемо подарувати свято ще більшійкількості малечі!" – зазначила волонтерка Фонду Вадима Столара Наталія Приходько.

Водночас у Фонді конкретизували, що саме та у якийспосіб збиратимуть для подарунків дітям.

"До кінця листопада зберіть та надішліть маленькіподарунки для дітей ВПО різного віку. Наша волонтерська скринька приймає подаруночки: олівці, фарби, розмальовки, пазлики, шкарпетки всіх розмірівта будь-які приємні дитячі сюрпризи, які помістяться у невелику коробочку. Не забудьте також вкласти відсебе папірець чи листівку з вашими теплими словами для діточок зі всієї України. Отримавши вашу посилку, ми розсортуємо її, додамо солодощів та відправимогарний подарунок до Дня Святого Миколая діткам ВПО, якими ми опікуємось. Контакти нашого волонтера відФонду: Михайло +380973775194. Адреса Нової поштидля відправлень: №141, м. Київ. Усі відправлення, як завжди, за наш кошт!" – повідомили у Фонді Вадима Столара.

Волонтери підкреслили, що навіть під час війни дітимають відчувати магію свята та подарунків.

"Тому запрошуємо всіх небайдужих долучатися та робити приємності разом! Знайте, коли по всій країнінемає світла – вогонь наших сердець палає яскравішеза все. Тож роздмухаймо вогник добра для дітейзаради нашого щасливого майбутнього!" – резюмується у повідомленні Фонду.

Зазначимо, що проєкт "Вогник дитинства" реалізуєтьсяу межах стратегічного напрямку Фонду Вадима Столара з фізичної і психологічної реабілітаціїпостраждалих від війни українців, зокрема дітей. Раніше зусиллями Фонду родини з дітьми, які втратилибатька, вже мали змогу набратися сил та віднайтидушевну рівновагу завдяки проєкту "Відновись", а дітиВПО на Київщині долучилися до безплатних тренуваньта взяли участь у футбольному турнірі місцевихкоманд.