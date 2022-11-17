У Швейцарії запрацювала українська школа. І там за парти сіли майже півсотні вихованців з Краматорського реабілітаційного центру. Дітей евакуювали за кордон ще у квітні. Але весь цей час вони навчалися, там, де жили.

Відтепер, уроки проходитимуть в окремому приміщенні. На відкритті української школи на учнів чекала приємна несподіванка - до дітей завітала гостя. Хто саме - розкажемо далі.

Класи, парти та комп'ютерна техніка. Школу для дітей із Краматорського центру соціально-психологічної реабілітації облаштували у великому приміщенні. Його для евакуйованих школярів орендувала влада Швейцарії.

Це перший клас, це другий. А у нас одна Ірина - третій.

Підтримати дітей, що нині далеко від дому, приїхала Тіна Кароль. Напередодні у Берні вона давала благодійний концерт.

Тіна Кароль, співачка, засновниця благодійного фонду:

Немає російських пісень і всі свої хіти, які я знаю, що такі пісні були і розрадили багато сердець. І це були маніфести для людей, але я їх лишила на інші часи.

Нація, яка завжди пліч-о-пліч, - так зі сцени говорить Тіна про український народ. Благодійний фонд співачки ще з 2014 року допомагає онкохворим дітям. А після початку повномасштабного вторгнення підтримка знадобилась і військовим, і тим, хто втратив житло чи рідних. Тож Тіна Кароль активно виступає у різних містах Європи.

Артем Рибченко, посол України у Швейцарії:

Культурна дипломатія, яка нагадує про нашу націю, про нашу культуру, про наші традиції для швейцарців, які підтримують українців, які відвідують заходи, пов'язані з Україною, тобто це друзі України.

У залі жодного вільного місця. А на балконі дівчатка з українським прапором на плечах. Це вихованки евакуйованого Краматорського центру соціально-психологічної реабілітації.

Діти до Тіни на концерт, а вона до них - на гостину. Розповідали про мрії та вподобання.

Мене зовут Костя. Мені 12 років. Я люблю спорт.

Співали спеціально для гості.

Тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала, тут я вперше в житті покохала.

Зрештою, тренувалися колядувати та щедрувати. Не залишатися ж на Різдво без пісень!

Тіна Кароль, співачка, засновниця благодійного фонду:

Те, що я сьогодні побачила, це те, що діти розмовляють українською, те, що діти знають щедрівки та колядки, те, що діти знають українських пісень. Знають історію, в них є мрії. Коли тобі дитина каже, що я хочу бути вчителем української мови - це зворушує до глибини серця.

До Швейцарії посольство України та Офіс Першої леді евакуювали три дитячих будинки. Особливість цієї школи - прямий зв'язок з Україною.

Тетяна Вернигора, директор Краматорського Центру соціально-психологічної реабілітації дітей:

Вмикають діти комп'ютери, заходять на онлайн урок, роблять домашні завдання. Фотографують і відправляють. Проходять тести - все, як в школі.

Тетяна Рибченко, дружина посла України у Швейцарії:

Дітки навчаються онлайн по українській програмі, але дуже важливо і залучення швейцарських вчителів. Вони викладають тут німецьку мову, англійську, спорт, малювання.

Тепер бібліотека школярів поповнилась не лише українськими підручниками, а й картинами, створеними разом з Тіною Кароль.