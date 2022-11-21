Концерт українського співака Тараса Чубая відбувся у Цюриху. І це не єдине місто у Швейцарії, де рок-музикант презентував свою нову програму. Вірші відомих українських авторів, які Тарас поклав на музику, дружина співака переклала німецькою мовою. Так подружжя познайомило іноземців не лише з українською музикою, а й із силою нашого слова.

Так у світі повелося, я люблю її волосся...

На легендарну пісню, яку Тарас Чубай виконує ось уже тридцять років, чекав увесь зал.

Олена, глядачка:

Насправді це те, чого не вистачало - такого теплого кола, такого вибросу емоцій. Так сталося, що ця пісня "Вона" допомагала справлятись зі стресом, ми її співали з початку війни.

Тарасу та його родині також дісталось. Місто Гостомель, де співак мешкав з дружиною та дітьми, рашисти окупували першого ж дня повномасштабного вторгнення. Їхати з рідного дому лісовими дорогами довелося просто під час бою. Будинок співака рашисти розграбували.

Тарас Чубай, співак:

Зараз ми вже трохи відійшли, бо спочатку ми на будь-який голосний звук всі падали на землю - багатьом людям, на жаль, це зараз знайоме відчуття.

Переживання вилилися в нову пісню - "За усе святе". Її прем'єра відбулася 14 жовтня. А перше публічне виконання автором - на концерті у Цюриху.

За усе святе, за братів, сестер вражі московити будуть в землі гнити

Майже половина програми - пісні на слова батька Тараса Грицька Чубая. Усю поезію німецькою переклала дружина співака Ольга. Вона декламувала вірші під музичний супровід.

Ольга Чубай, дружина Тараса Чубая:

Ми хочемо донести поезію і для цього потрібні якісні переклади. Я довго працювала над цими перекладами. Зараз все звучить інакше. Ті тексти, які раніше звучали не в цьому контексті, більш спокійно, зараз це все дуже пронизливо. Тепер це все, як натягнута струна.

Концерти Тараса Чубая в Австрії, Німеччині, Швейцарії - збирають натовпи глядачів.

Тарас Чубай, співак:

Зараз ми по німецькомовному світі, так би мовити, пропагуємо українську культуру і це дуже гарний відгук має. Після того, звичайно, багато розмов - ми розвінчуємо певні міфи про цей болотний край, який коло нас близько. Культурний фронт, працюємо на культурному фронті.

Зберігати ідентичність і відтворювати традиції - одне з основних завдань тих, хто не на фронті. Переконана одна з організаторок концертів у Швейцарії Поліна Андермат.

Поліна Андермат, президентка української благодійної організації "Автентика":

На сьогоднішньому концерті було дуже багато дітей і це саме те, що ми наступному поколінню - нашу етнічну спадщину, нашу культуру, нашу єдність, нашу непоборність, і нашу шалену жагу до свободи.

І саме це робить Тарас Чубай - майстерно, зачіпаючи особливі струни душі.

Галина, глядачка:

В нього досить патріотичні та змістовні пісні. І надзвичайно приємно, що він відвідує різні міста Європи, щоб ми гуртувалися, щоб ми розуміли, де наше коріння і хто ми такі є.

Сам Тарас помітив, що зараз його глядач найбільше полюбляє композиції, що підносять силу духу.

А лента за лентою набої подає! Ах Лента за лентою набої подавай.

Тарас Чубай, співак:

Якби до моїх пісень прислухалися років 20 з гаком тому, а то коли почалося вторгнення велике, то почали всі ці радіостанції до мене дзвонити, просити мої треки. А останні 20-30 на мене уваги не звертали.

Та невдовзі прийде осінь, і ми всі розбіжимося по русифікованих містах

А ось ситуація з русифікованими містами, які нині рівняє із землею рашистська артилерія, невдовзі зміниться, впевнений Тарас Чубай.

Тарас Чубай, співак:

Воно почне мінятися. Можливо не так швидко, як хотілось би. Але основна зміна буде, коли діти виростуть ті, які зараз це все бачать.

А поки він співатиме, щоб підтримувати, повертати віру та об'єднувати своєю творчістю людей.