На 89-му році життя помер Герой України, син командувача УПА Романа Шухевича - Юрій Шухевич. Це сталося у Німеччині, де він лікувався. До останнього він вів активне суспільно-політичне життя.

Юрій Шухевич народився в 1933 році в сімʼї легендарного командувача Української Повстанської Армії Романа Шухевича та його дружини Наталі. І це - визначило його долю. Радянська система розпочала репресії проти Юрія, коли йому було лише 15 років. Загалом у таборах та вʼязницях він провів 28 років, через це повністю втратив зір. 9 років перебував на засланні у Сибіру. Але репресії не зламали дисидента. Він жодної миті не сумнівався в перемозі України.

Юрій Шухевич, Герой України:

Вони за 72 години планували пройти парадним кроком Україну. Ну а що врешті-решт їх по морді б'ють. Ми б'ємо по морді! І треба бити! І будемо бити!

Незважаючи на проблеми із здоровʼям, Юрій Шухевич вів активне суспільно-політичне життя. Він був правозахисником та членом Української Гельсінської Групи. У 2006-му політвʼязню та дисиденту присвоєно звання Героя України. Після Майдану Юрій Шухевич був обраний депутатом Верховної Ради восьмого скликання. Завжди мав безкомпромісну позицію та вирізнявся гострою риторикою.

Юрій Шухевич, Герой України:

Смійтеся, Паяци! Ви знаєте, за що ви голосували, за то, що ми ніби-то по пакту Ріббентропа-Молотова втратили незалежність, ми замінили одну окупацію іншою!

Юрій Шухевий багато спілкувався із людьми. Назамінимий спікер мітингів та зібрань, - він невтомно доносив головну ідею - Україна має бути і буде назалежною. На Майдані зі сцени він закликав молодь боротися до переможного кінця і нічого не боятися, як не боявся він сам.

- Слава Україні! - Героям слава! - Слава нації! - Смерть ворогам! - Хай нам Бог допоможе у цій боротьбі!