Байден виділив Україні $400 млн військової допомоги [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден 23 листопада доручив Держдепартаменту надати Україні $400 млн військової допомоги для захисту від російської агресії. Про це повідомляється на сайті Білого дому.
Я делегую державному секретареві повноваження... керувати виділенням до 400 мільйонів доларів на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні.
Адміністрація Байдена просить у Конгресу виділити ще $37,7 млрд на допомогу для України у 2023 році.
Нагадаємо, напередодні Сполучені Штати виділили Україні новий пакет фінансової підтримки бюджету в розмірі $4,5 млрд.
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