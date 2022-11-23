Британський міністр оборони Бен Воллес заявив, у рамках військової допомоги Велика Британія передасть Україні три гелікоптери Westland WS-61 Sea King. Один з гелікоптерів вже прибув до України.

Про це повідомляє BBC.

Керувати гвинтокрилами будуть українські військові льотчики, які шість тижнів тренувались пілотуванню Sea King у Великій Британії.

Westland WS-61 Sea King – це британська версія гелікоптера Sikorsky S-61, що випускалася по ліцензії у 1969 – 1995 рр.

Ця версія оснащена новим та більш потужним двигуном Rolls-Royce Gnome потужністю 1660 к.с., системи боротьби з підводними човнами та нову комп’ютеризовану систему керування. За 25 років у Великій Британії було побудовано 344 гелікоптери.

Раніше Westland WS-61 стояли на озброєнні Королівських ВПС та військово-морського флоту до 2018 року.

Додаткова допомога

Разом із гелікоптерами Україна додатково отримає 10 тисяч артилерійських снарядів для гаубиць.

Також в пакет військової допомоги входять сучасні ракети Brimstone 2 Dual Mode, які мають вдвічі більший радіус дії, а також покращену систему самонаведення, аеродинаміку та новітнє програмне забезпечення.

Нагадаємо, що наразі у Великій Британії триває підготовка українців без військового досвіду.

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