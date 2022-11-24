Дії росії роблять саму ідею мирних переговорів абсурдною - Кулеба [ Редагувати ]
росія своїми діями відкидає можливість мирних переговорів. Подібні закиди кремль використовує як димову завісу, щоб продовжити атаки. Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитра Кулебу у коментарі для японського видання NHK.
Дії росії роблять саму ідею мирних переговорів абсурдною. російські чиновники просто використовують заяви про нібито готовність до переговорів як димову завісу, щоб продовжувати агресію і терор.
Кулеба підкреслив, що Україна продовжить боротьбу, аби звільнити свої території від російської окупації.
Україна продовжить звільняти свою землю, рятувати людей від російських злочинів, тортур, страждання та нестерпних умов життя.
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