росія своїми діями відкидає можливість мирних переговорів. Подібні закиди кремль використовує як димову завісу, щоб продовжити атаки. Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитра Кулебу у коментарі для японського видання NHK.

Дії росії роблять саму ідею мирних переговорів абсурдною. російські чиновники просто використовують заяви про нібито готовність до переговорів як димову завісу, щоб продовжувати агресію і терор.

Кулеба підкреслив, що Україна продовжить боротьбу, аби звільнити свої території від російської окупації.

Україна продовжить звільняти свою землю, рятувати людей від російських злочинів, тортур, страждання та нестерпних умов життя.