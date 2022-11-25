Заправитись та врятувати життя: дівчині, що потребує постійних інгаляцій, знайшли генератор [ Редагувати ]
Автозаправні станції завжди готові прийти на допомогу в умовах блекауту. Тут завжди можна не тільки заправитися, а й зігрітися теплими напоями, поїсти і підзарядити життєво важливі прибори.
Вчора соціальні мережі облетіло фото маленької дівчинки, батьки якої завітали на одну з автозаправних станцій мережі Socar, щоб під’єднати до електромережі інгалятор. Це допомогло дитині зробити необхідну для здоров’я маніпуляцію, яку неможливо провести в домашніх умовах за відсутності світла. Історія має щасливе продовження. Завдяки репостам користувачів у Києві знайшлися люди, які захотіли передати батькам дівчинки генератор.
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