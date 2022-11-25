Кримчан готують до повітряних тривог, у Чаплинці розселяють окупантів - Генштаб [ Редагувати ]
Джерело: Едуард Крижанівський
У Сімферополі в окупованому Криму російські військові роз’яснюють мешканцям, як діяти у випадку повітряної тривоги, хімічної та бактеріологічної небезпеки, а в Чаплинці на Херсонщині шукають родичів українських силовиків.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 25 листопада.
У населеному пункті Чаплинка Херсонської області загарбники шукають родичів військовослужбовців-учасників АТО/ООС та працівників силових структур. Крім того, триває пошук залишених житлових будинків для розквартирування особового складу підрозділів російських окупаційних військ.
Противник продовжує тиск на працівників Запорізької АЕС. За наявною інформацією, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць.
Нагадаємо, у Криму чоловікам масово роздають повістки під підпис.
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