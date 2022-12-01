Зловмисники мали корупційні зв'язки в органах влади, правоохоронних органах та кримінальних колах сусідньої країни. Спецоперація проводилася за сприяння Європолу та колег з Республіки Молдова. Наразі лідеру, співорганізатору та двом активним учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за вимагання, викрадення людей та підробку документів.

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке вимагало у підприємців кошти в особливо великих розмірах. Зокрема -"борг", який нібито мала сплатити одна із обраних жертв, сягав до 200 тисяч доларів. У разі відмови - фігуранти викрадали потерпілих, били їх та катували. Також встановлено, що зловмисники за підробленими документами привласнювали бізнес підприємців.

Зокрема в одному з епізодів зловмисники викрали та незаконно утримували одного з потерпілих. Підозрювані сильно побили його та погрожували вбивством. Потім вивезли у підвальне приміщення, катували упродовж доби, вимагаючи неіснуючий борг.

Люди були настільки налякані, що не зверталися до правоохоронних органів. Вже встановлено, що на рахунку зловмисників - десятки епізодів вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Поліцейські провели міждержавну спеціальну поліцейську операцію та викрили злочинне угруповання. Спецоперація тривала на території двох держав - України та Республіки Молдова за сприяння Європолу. До її проведення були залучені 125 поліцейських: слідчі Головного слідчого управління, співробітники департаментів захисту інтересів суспільства і держави та міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції України, бійці КОРДу, а також представники Офісу Генерального прокурора України.

Також в міждержавній поліцейській операції брали участь працівники управління по розслідуванню організованої злочинності Генерального інспекторату поліції Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова спільно з Генеральною прокуратурою Молдови.

Правоохоронці провели 35 санкціонованих обшуків, 5 із них - на території сусідньої держави. За їх результатами вилучено гроші, боргові розписки, печатки підприємств, чорнову бухгалтерію, договори про спільну господарську діяльність і автотранспорт.

Наразі лідеру, співорганізатору та двом активним учасникам злочинного угрупування повідомлено про підозру. Фігурантам інкримінують вчинення злочинів, передбачених:

- ст. 189 (вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження свобод, вчинена повторно, поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, вчинена організованою групою)

- ст. 146 (незаконне позбавлення волі, вчинене з корисливих мотивів, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань, вчинене організованою групою)

- ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією)

- ст. 358 (підроблення офіційного документа особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене організованою групою, а також використання завідомо підробленого документа) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того, поліцейські встановили, що окрема ланка злочинного угрупування вербувала жінок, вивозила їх за кордон і передавала кримінальникам Молдови, які в подальшому передавала їх для сексуальної експлуатації.

Наразі слідчі Нацполіції перевіряють причетність членів злочинної групи до вчинення аналогічних злочинів та їх зв'язки зі спецслужбами рф, а також керівництвом Чеченської Республіки. Поліцейські вживають заходів щодо пошуку легалізованого зловмисниками майна, здобутого злочинним шляхом.

У правоохоронців є вагомі підстави вважати, що потерпілих від протиправної діяльності фігурантів набагато більше. Тож закликаємо громадян, які постраждали від дій вказаної групи, звертитися до поліції.