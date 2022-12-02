Поблизу села Борозенське Бериславського району Херсонської області автомобіль наїхав на міну, внаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомляє ДСНС.

Трагедія сталася 1 грудня по обіді.

Автомобіль Ford наїхав на протитанкову міну, через це стався вибух з подальшим загоранням автомобіля. Чоловік 1967 р.н. - загинув на місця, ще один постраждалий 1983 р.н. - отримав незначні ушкодження, від госпіталізації відмовився.

На місці вибуху піротехніки ДСНС знайшли та знешкодили ще кілька протитанкових мін.

Рятувальники закликають мешканців звільнених територій не відвідувати ліси, поля та узбережжя річок, які щільно замінували окупанти при відступі.