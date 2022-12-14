У Херсоні внаслідок обстрілу загинула дитина [ Редагувати ]
У середу, 14 грудня, в результаті ворожого обстрілу Херсону загинула 8-річна дитина. Про це свідчить допис пресофіцера Херсонської ОВА Дмитра Плетенчука в Facebook.
Хлопчик 8 років. Не врятували. Занадто багато пошкоджень через мінно-вибухову травму.
Пресофіцер додав, що лікарі годину намагались реанімувати дитину, але безрезультатно через кількість отриманих травм.
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