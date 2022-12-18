Компанія Oppo представила сімейство складаних смартфонів Find N2, до якого увійшли дві моделі: Find N2 та Find N2 Flip.

Find N2 отримала 5,5-дюймовий зовнішній екран роздільною здатністю 2120x1080 пікселів і основний 7,1-дюймовий екран роздільною здатністю 1920x1792 пікселів. Обидва дисплеї підтримують частоту оновлення до 120 Гц та HDR10+.

Смартфон оснащений чіпом Snapdragon 8+ Gen 1 у поєднанні з 12 або 16 Гб оперативної та 256 або 512 Гб вбудованої пам'яті. У кожному з екранів встановлені 32 Мп фронтальні камери, а основний модуль включає 50 Мп об'єктив з оптичною стабілізацією, 48 Мп надширококутний об'єктив і 32 Мп телеоб'єктив з двократним оптичним зумом.

Смартфон з батареєю 4520 мА•год підтримує швидке заряджання дротом потужністю 67 Вт. Заявлено також підтримку фірмового стилуса Oppo Pen.

Oppo Find N2

Find N2 Flip, виконаний у формі "розкладачки", має 3,6-дюймовий зовнішній екран (720×382 пікселів) та основний 6,8-дюймовий дисплей (2520×1080 пікселів) з HDR10+ та частотою оновлення 120 Гц.

Oppo Find N2 Flip

Модель отримала чіп Dimensity 9000+ від MediaTek, 8, 12 або 16 Гб оперативної та 256 або 512 Гб вбудованої пам'яті.

Oppo Find N2 Flip

Передбачені 32 Мп фронтальна камера, 50 Мп основний модуль та 8 Мп надширококутний об'єктив. Акумулятор 4300 мА год підтримує швидку зарядку 44 Вт.

Oppo Find N2 Flip

Oppo Find N2 у Китаї коштуватиме від $1,1 тис., а Oppo Find N2 Flip - від $860. На інших ринках підтверджено появу лише моделі Flip, але терміни початку продажу та вартість не названі.

Oppo Find N2 Flip

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