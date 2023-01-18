НАТО має бути готовим до довгострокової війни в Україні - заступник генсека [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
НАТО має готуватись до довгострокового продовження війни росії проти України. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.
Він заявив, що союзники мають більше інвестувати в оборону, нарощувати потужності з виробництва зброї та боєприпасів та готуватися до можливих майбутніх війн.
При цьому Джоане додав, що недооцінювати росію небезпечно. За його словами, російський диктатор володимир путін уже мобілізував понад 200 тисяч додаткових військ.
"У нас немає жодних ознак того, що цілі Путіна змінилися. Тому ми маємо бути готові до довгого шляху. 2023 рік буде важким роком. І ми повинні підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - сказав він.
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