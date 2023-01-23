На металургійному заводі у Підмосков'ї стався вибух і пожежа [ Редагувати ]
На заводі компанії "Молірен" у підмосковному Рошалі, який працює у сфері металургії та органічної хімії, стався вибух. Одна людина постраждала. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на екстрені служби.
За даними МНС, що на заводі стався технологічний спалах алюмінієвого пилу. За попередньою інформацією, до інциденту призвело порушення технологічного процесу. Площа пожежі становить 200 кв. м. У гасінні вогню беруть участь 20 одиниць техніки.
Завод належить компанії "Молірен", яка працює у сфері металургії та органічної хімії.
Підприємство спеціалізується на гідрометалургійній переробці жароміцних сплавів з отриманням солей ренію, нікелю, кобальту, танталу, ніобію. Є найбільшим російським переробником реній-місткої продукції, здійснює виробництво феромолібдену і феровольфраму.
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