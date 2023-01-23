На заводі компанії "Молірен" у підмосковному Рошалі, який працює у сфері металургії та органічної хімії, стався вибух. Одна людина постраждала. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на екстрені служби.

За даними МНС, що на заводі стався технологічний спалах алюмінієвого пилу. За попередньою інформацією, до інциденту призвело порушення технологічного процесу. Площа пожежі становить 200 кв. м. У гасінні вогню беруть участь 20 одиниць техніки.

Завод належить компанії "Молірен", яка працює у сфері металургії та органічної хімії.

Підприємство спеціалізується на гідрометалургійній переробці жароміцних сплавів з отриманням солей ренію, нікелю, кобальту, танталу, ніобію. Є найбільшим російським переробником реній-місткої продукції, здійснює виробництво феромолібдену і феровольфраму.