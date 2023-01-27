Масовані ракетні атаки росіян... дрібнішають. І вже не досягають цілі. Паніки в українців немає. Наша система ППО працює дедалі вправніше. Та й самих ракет у ворога меншає. Напередодні по нас випустили 55, 47 із яких збила українська протиповітряна оборона. Головними мішенями були Київ, Дніпро, Одеса.

На жаль, влучання є, але не надто руйнівні. Найскладніша ситуація зараз на Одещині. Там пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тож зараз діють екстрені відключення електрики. Удар по Одесі головний український дипломат Дмитро Кулеба назвав "відповіддю путіна за ЮНЕСКО", яке включило історичний центр міста до списку Всесвітньої спадщини. Яка ситуація у місті зараз, розкажемо далі.

В одеському "Пункті незламності" репетирує шкільна група. Готуються до концерту.

Анастасія, учениця ліцею:

Хочемо пісню таку зробить, подарунок на 14 лютого для нашого класу.

Після чергової масованої ракетної атаки ні в кого з музикантів вдома світла немає, а в класі збиратися гурт не хоче.

Дарина, учениця ліцею:

Щоб все це залишалося сюрпризом. Для інших, щоб ніхто не бачив.

Втім, репетиції у підвалі майбутніх зірок не засмучують.

Денис, учень ліцею:

Зараз такий час, що можемо тільки тут. В принципі, у нас непогано виходить.

Цей "Пункт незламності" в Європейському ліцеї став серцем мікрорайону. Тепло, працює генератор, є інтернет. Тут не тільки проводять он-лайн уроки і працюють.

Ірина Кащук, відповідальна за "Пункт незламності":

Зараз є світло і гаряча вода в туалетах. І все-все люди роблять. І з фенами приходили, голови сушили. Було дуже смішно, коли у нас варили суп. Прийшли люди з мультіваркою. А ми не можемо зрозуміти, чому у нас не працює генератор. Пішло перенавантаження. Лише потім зрозуміли, що вони поставили мультіварку і варять собі їду.

Люди поступово пристосувалися до проблем з електрикою, додають години у "Пункті незламності" до свого щоденного графіку. Олександр приходить зарядити гаджети, аби потім слідкувати за новинами.

Олександр Колінько, відвідувач "Пункту незламності":

Коли в Херсоні сиділи ми майже місяць без світла. - це було жахливе. Ні світла не було, ні води, ні інтернету - нічого. У порівнянні з Херсоном, то тут ще нічого. Пристосовуємось, ви ж бачите? Тут зарядився - там подивився.

Напередодні сили ППО збили над Одещиною 4 ракети повітряного та морського базування: одну з них - над морем. Проте, внаслідок ворожого обстрілу кілька енергетичних об'єктів все ж були пошкоджені. Через це весь регіон лишився без електрики, а відповідно, і без централізованого опалення та водопостачання. На вулиці вивели цистерни з водою та мобільні бювети - системи очищення води, які ще влітку Одесі передало японське місто-побратим Йокогама.

Андрій Бурденко, майстер з обслуговування мобільного бювету:

Люди приходят, набирают и техническую воду, прямо с водовозок. И берут воду для питья. Вода от емкости будет проходить три степени фильтрации, механическая, ультрафильтрация, система тонкой очистки. И на выходе мы получаем почти питьевую воду, которая после кипячения, пригодна к употреблению.

Згодом енергетики відновили постачання критичної інфраструктури. У будинки одеситів поступово повернулися вода та тепло. Вночі перезапустили всі міські котельні. А зранку комунальні служби почали вирівнювати температурний режим у будинках. Проблемою лишається електрика. Світло поки вмикали по кілька годин. Комунальники та ремонтні групи ДТЕК котуються до великої кількості локальних аварій під час уввімкнення великої кількості споживачів.

Геннадій Труханов, Одеський міський голова:

Наші комунальні служби разом зі службою контролюватимуть стан розподільчих щитів та тих підстанцій, які подають електрику в будинки.

Поки в області діють екстрені відключення електрики.

Дмитро Григорʼєв, генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі:

Ми в перші години після отримання дозволу від військових зробили все, щоб подати електроенергію, по-перше, на критичну інфраструктуру: лікарні, підприємства водопостачання та водовідведення, теплопостачання. Для того, щоб у наших людей, у разі, якщо в них не має світла, була вода та тепло. Ми намагаємося разом з колегами робити все, щоб у кожного клієнта, хоча б на деякий час з'являлося світло. І це все, що ми можемо зробити на даному етапі.

Така ситуація, за інформацією енергетичної компанії, може тривати кілька днів, поки не будуть відновлені пошкоджені ракетами об'єкти.