В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про те, що росія створює умови для початку наступальних зусиль у найближчі місяці, ймовірно, в Луганській області.

Аналітики навели заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга від 30 січня про те, що немає жодних ознак того, що москва готується до мирних переговорів, і що все вказує на протилежне.

У звіті зазначається, що, за його словами, росія може мобілізувати до 200 тисяч військовослужбовців і продовжує закуповувати зброю та боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва і партнерства з авторитарними державами, такими як Іран і Північна Корея.

Фахівці також нагадали слова голови Ради резервістів Збройних сил України Івана Тимочка, який поінформував, що окупанти посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу.

Заяви Столтенберга та Тимочка підтверджують попередній прогноз ISW про те, що російські війська створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області в найближчі місяці.

Окрім цього, як стверджують аналітики, російські військові блогери продовжили говорити, що створюються умови для наступу рф, і москва задіяла "ще не всі резерви".

Ключові висновки ISW: