"У рф продовжується підготовка до нового наступу" - ISW [ Редагувати ]
В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про те, що росія створює умови для початку наступальних зусиль у найближчі місяці, ймовірно, в Луганській області.
Аналітики навели заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга від 30 січня про те, що немає жодних ознак того, що москва готується до мирних переговорів, і що все вказує на протилежне.
У звіті зазначається, що, за його словами, росія може мобілізувати до 200 тисяч військовослужбовців і продовжує закуповувати зброю та боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва і партнерства з авторитарними державами, такими як Іран і Північна Корея.
Фахівці також нагадали слова голови Ради резервістів Збройних сил України Івана Тимочка, який поінформував, що окупанти посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу.
Заяви Столтенберга та Тимочка підтверджують попередній прогноз ISW про те, що російські війська створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області в найближчі місяці.
Окрім цього, як стверджують аналітики, російські військові блогери продовжили говорити, що створюються умови для наступу рф, і москва задіяла "ще не всі резерви".
Ключові висновки ISW:
- Іранські державні ЗМІ повідомили, що 29 січня Іран і росія встановили прямі фінансові канали зв'язку між іранськими банками і більш ніж 800 російськими банками.
- російські війська продовжували наземні атаки з метою відновлення втрачених позицій на захід від Кремінної, в той час як українські війська проводили контрнаступальні операції на північний захід від Сватового.
- Українські війська продовжували наносити удари по скупченнях російських військ у тилових районах Луганської області.
- росіяни продовжували наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області.
- Загарбники не проводили жодних підтверджених наземних атак у Запорізькій області.
- Окупанти продовжують переслідувати кримських татар, намагаючись пов'язати антиросійські настрої з екстремістською або терористичною діяльністю.
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