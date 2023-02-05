Росіяни вивозять дітей з Луганської області до Карелії - ЦНС [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Росіяни збираються відправити дітей з тимчасово окупованих територій Луганської області в Карелію на "курорт".
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Там зазначають, що на цьому тижні відбулась зустріч голови зборів республіки Карелія Еліссана Шандаровича та голови так званої “народної ради” на ТОТ Луганської області Денисом Мірошниченко.
"Одним із ключових питань було направлення на "відпочинок" та "оздоровлення" дітей з окупованої Луганщини на "прекрасні курорти" Карелії. Зважаючи на те, яким чином росіяни "відпочивають" у полярних широтах це аж ніяк не сприяє оздоровленню", - розповіли у ЦНС.
В Центрі застерігають, що такі заходи можуть мати моторошні наслідки, так як останнім часом з’являється все більше свідчень щодо викрадень неповнолітніх та торгівлі людьми.
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