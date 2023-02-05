Помер зірка фільмів "Поліцейська академія" [ Редагувати ]
Канадський актор Джордж Робертсон, найбільш відомий за роллю в американській серії комедійних фільмів "Поліцейська академія" (Police Academy), помер у віці 89 років. Про це повідомило видання Deadline з посиланням на сім'ю актора.
За словами родини Робертсона, актор помер 29 січня у Центрі медичних наук Саннібрук у Торонто. Інших деталей смерті актора сім'я не повідомила.
Робертсон народився в канадському Брамптоні в Онтаріо 20 квітня 1933 року. Широку популярність він здобув завдяки ролі шефа Хернста у серії комедійних фільмів "Поліцейська академія".
Цей фільм став хітом і породив франшизу, яка охоплювала сім фільмів - по одному на рік до 1989 року. Робертсон з'явився у перших шести, але не в останньому, дія якого відбувалася в Москві 1994 року.
Цікаво, що Робертсон з'являвся в епізодичних ролях у трьох номінантах на "Оскар" за найкращий фільм: "Аеропорт" (1970), "Норма Рей" (1979) і "Джон Кеннеді" (1991).
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