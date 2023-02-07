У Білій Церкві хуліган у камуфляжі напав на дітей і розстріляв перехожого (відео) [ Редагувати ]
У Білій Церкві на Київщині 25-річний хлопець напав на 12-річних дітей, а коли за них заступився перехожий, відкрив вогонь із пістолета. Про це повідомила поліція Київської області.
Днями на вулиці Василя Стуса 25-річний чоловік напав на двох дітей, одного з яких схопив, шарпав одяг і тягнув за вухо. Двоє очевидців зробили зауваження дебоширу. Зловмисник дістав зброю та здійснив близько п'яти пострілів у напрямку одного із захисників дітей.
Чоловік, який заступився дітей, отримав вогнепальне поранення руки. Ще одна куля влучила у ґаджет чоловіка, який знаходився у кишені його брюк.
"Поліцейські Київщини затримали стрілка та доставили до ізолятора тимчасового тримання. Зброю вилучили. Подальшу долю стрілка вирішить суд, за скоєне йому загрожує до 7 років ув‘язнення", - повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Слідчі, за фактом хуліганства та за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру (ч.4 ст.296 ККУ).
На відео, яке виклала поліція, видно, що стрілець одягнений у камуфляжний одяг.
по темі
У Фастівському Районі Київської області правоохоронці затримали виховательку дитячого будинку, яка катувала 9-річну дівчинку
6 лютого 2023 року, близько 10:30, у м. Красногорівка біля магазину стався конфлікт між вуличним продавцем молочної продукції та місцевим мешканцем. Чоловік звинуватив потерпілого у неякісному товарі та, не задовольнившись словесними образами, кинув у його бік бойову гранату.
З перших днів повномасштабного вторгнення волонтери перебувають на передовій. Вони з ризиком для власного життя допомагають громадянському населенню, яке знаходиться у зоні бойових дій, та українським військовим. Але останнім часом розповсюджується практика, коли волонтерів звинувачують у розкраданні гуманітарки.
Росіяни збираються відправити дітей з тимчасово окупованих територій Луганської області в Карелію на "курорт"
Печерський районний суд Києва арештував на два місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України, який "кришував" заклади розпусти і діяльність злочинного угруповання сутенерів