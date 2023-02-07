У Білій Церкві на Київщині 25-річний хлопець напав на 12-річних дітей, а коли за них заступився перехожий, відкрив вогонь із пістолета. Про це повідомила поліція Київської області.

Днями на вулиці Василя Стуса 25-річний чоловік напав на двох дітей, одного з яких схопив, шарпав одяг і тягнув за вухо. Двоє очевидців зробили зауваження дебоширу. Зловмисник дістав зброю та здійснив близько п'яти пострілів у напрямку одного із захисників дітей.

Чоловік, який заступився дітей, отримав вогнепальне поранення руки. Ще одна куля влучила у ґаджет чоловіка, який знаходився у кишені його брюк.

"Поліцейські Київщини затримали стрілка та доставили до ізолятора тимчасового тримання. Зброю вилучили. Подальшу долю стрілка вирішить суд, за скоєне йому загрожує до 7 років ув‘язнення", - повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Слідчі, за фактом хуліганства та за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру (ч.4 ст.296 ККУ).

На відео, яке виклала поліція, видно, що стрілець одягнений у камуфляжний одяг.