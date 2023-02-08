Потужний землетрус на південному сході Туреччини забрав життя майже дев'яти тисяч людей. Однією з жертв стихійного лиха став голкіпер турецького футбольного клубу "Єні Малатьяспор" (Yeni Malatyaspor Kulübü) з міста Малатья, який виступає у турецькій Суперлізі. Про це повідомляється на сторінці клубу в Facebook.

Наш воротар Ахмет Ейюп Тюркаслан загинув, потрапивши під обвал землетрусу. Спочивай з миром. Ми не забудемо тебе, прекрасна людино.

28-річний Ейюп Тюркаслан опинився під завалами разом зі своєю дружиною. Дружину гравця рятувальникам вдалося дістати з-під завалів та врятувати, а коли дісталися самого гравця було пізно.

Еюп Тюркаслан був уродженцем Газіантепа, який дуже постраждав від землетрусу. Свою футбольну кар'єру розпочинав у складі місцевої команди. Дебютував на професійному рівні у 2013 році у складі "Бугсашспору", за який провів 40 матчів у кар'єрі.

Пізніше перейшов до клубу Суперліги "Османліспор", але там не затримався і перейшов до "Умранієспора", а потім до "Єні Малатьяспорі".

За свою кар'єру Ейюп Тюркаслан провів 94 матчі, в яких пропустив 122 голи.

Ейюп Тюркаслан