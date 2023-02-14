У самопроголошеній "днр" - окупованій частині Донецької області - почали уповільнювати YouTube та повністю блокувати сервіси Google та Zoom. Про це російським "Ведомостям" розповіли три співробітники різних місцевих операторів.

Сервіс відеоконференцій Zoom на окупованій Донеччині тепер доступний лише через VPN, а у месенджера Viber існують проблеми з завантаженням зображень та відеозаписів.

При цьому YouTube продовжує роботу, оскільки завдання не відключити, а погіршити якість відео.

У роботі залежних від Google сторонніх послуг також почалися збої. Крім заблокованої пошукової системи абоненти з телефонами, ТБ-приставками та іншою електронікою на базі Android (належить Google) "отримали напівцеглу". Користувачі почали скаржитися і на неможливість встановлення програм з Google Play.

У жовтні 2022 року "мінзв'язку днр" надіслало місцевим операторам розпорядження про блокування пошукового сервісу Google, Viber та Zoom, а також про "деградацію" YouTube.

Відповідно до інструкцій блокування мають здійснюватися на рівні магістрального оператора (у "днр" це "Углетелеком").

Ці регіональні обмеження були додані до тих, що існують на федеральному рівні: донецькі оператори повинні блокувати Twitter, Instagram і Facebook (останні два ресурси належать Meta, яка визнана екстремістською та заборонена в рф).

Нагадаємо, у "лнр" з 11 лютого відключать мобільний інтернет.