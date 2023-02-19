Найближчими тижнями Євросоюз розраховує вирішити проблему невідповідності обсягів озброєння та боєприпасів, які поставляються ЗСУ. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на Мюнхенській конференції з безпеки.

За його словами, 6-7 березня глави МЗС ЄС проведуть позачергову зустріч для узгодження нового пакету військової допомоги Україні. Боррель закликав Євросоюз передати України всі снаряди, які у нього є.

Ми маємо швидко збільшити та прискорити військові поставки Україні. Україна перебуває в критичній ситуації з точки зору боєприпасів, цю проблему слід вирішити впродовж тижнів. Вона не може бути вирішена шляхом спільних закупівель боєприпасів, оскільки будь-які замовлення зараз опиняться наприкінці довгого списку замовлень. Ми маємо використовувати те, що у нас є, те, що є у країн-членів, які потім заповнять ці запаси за рахунок спільних поставок. Цим повинні займатися глави МЗС та міністри оборони.

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16 лютого Європарламент закликав передати Україні всі види озброєнь, у тому числі винищувачі, ракетні системи та гелікоптери. Як вважають європейські депутати, лише значне розширення військової допомоги Україні дозволить країні відновити повний контроль за своєю територією.

Нагадаємо, Пентагон замовив виробництво 155-мм снарядів для ЗСУ.