Жозеп Боррель закликав Європу передати Україні всі наявні боєприпаси [ Редагувати ]
Найближчими тижнями Євросоюз розраховує вирішити проблему невідповідності обсягів озброєння та боєприпасів, які поставляються ЗСУ. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на Мюнхенській конференції з безпеки.
За його словами, 6-7 березня глави МЗС ЄС проведуть позачергову зустріч для узгодження нового пакету військової допомоги Україні. Боррель закликав Євросоюз передати України всі снаряди, які у нього є.
Ми маємо швидко збільшити та прискорити військові поставки Україні. Україна перебуває в критичній ситуації з точки зору боєприпасів, цю проблему слід вирішити впродовж тижнів. Вона не може бути вирішена шляхом спільних закупівель боєприпасів, оскільки будь-які замовлення зараз опиняться наприкінці довгого списку замовлень. Ми маємо використовувати те, що у нас є, те, що є у країн-членів, які потім заповнять ці запаси за рахунок спільних поставок. Цим повинні займатися глави МЗС та міністри оборони.
16 лютого Європарламент закликав передати Україні всі види озброєнь, у тому числі винищувачі, ракетні системи та гелікоптери. Як вважають європейські депутати, лише значне розширення військової допомоги Україні дозволить країні відновити повний контроль за своєю територією.
Нагадаємо, Пентагон замовив виробництво 155-мм снарядів для ЗСУ.
по темі
Влада ЄС заморозила активи російських підсанкційних фізичних та юридичних осіб на $21,5 млрд. Про це повідомляє єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на спільній з генпрокурором України Андрієм Костіним пресконференції в Брюсселі.
Пентагон повідомив про надання двом компаніям державних контрактів на $522 млн для виробництва снарядів 155 мм для Збройних сил України. Виробництвом займуться компанії Northrop Grumman Systems Corp. та Global Military Products Inc. Очікується, що поставки розпочнуться у березні.
Понад десяток високопосадовців ЄС прибувають сьогодні до Києва з обіцянками додаткової військової, фінансової та політичної допомоги
За даними на ранок суботи, 18 лютого, українські військові ліквідували за добу 1010 російських солдатів
У суботу, 18 лютого, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію щодо російського вторгнення.