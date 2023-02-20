Центр Києва перекрили: у чому причина [ Редагувати ]
У Києві сьогодні зранку перекрили центр міста. Також обмежили рух автомобілів на Шулявському мості.
Про це повідомляють столичні Telegram-канали.
Сьогодні правоохоронці перекрили рух транспорту у центрі Києва, зокрема на бульварі Лесі Українки, проспекті Перемоги, а також на Шулявському мосту.
Крім того, жителі Києва повідомляють про обмежений рух біля посольства США у столиці.
У мережі зазначають, що рух у столиці перекрили через іноземних гостів, які приїхали до Києва у День пам'яті Героїв Небесної Сотні.
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