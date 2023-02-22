Під обстрілами та з ризиком для життя: в яких умовах працюють комунальники селища Першотравневе [ Редагувати ]
Під обстрілами та з ризиком для життя. Українські комунальники під час війни працюють у надважких умовах. Зокрема, через російську агресію на Миколаївщині близько 2-ох десятків сіл і міст залишилося без газопостачання - у регіоні зафіксовано майже 7 тисяч пошкоджень на мережах.
Ускладнює роботу і нестача працівників, адже чимало газовиків захищають Україну. Мешканці селища Першотравневе, в якому побувала наша знімальна група, без газу з весни. Як живуть там люди, подивіться.
Після того прильоту від хати пана Миколи лишилися лише стіни. Тепер знімає квартиру в Миколаєві. В селищі Першотравневе під час бойових дій пошкодило левову частку будинків. Найбільше - багатоповерхівок.
Розташоване між окупованою Снігурівкою та прифронтовим Миколаєвом, Першотравневе з березня було під постійними обстрілами. Марія Дмитрівна живе в багатоквартирному будинку. Розповідає, майже рік без світла, газу також нема, по воду досі ходять на річку.
Марія Світлакова, жителька села Першотравневе:
Ми он топим пічку в хаті. Холодно - топимо пічку. Бо мені нема куди уїжджати. В мене 90 років матері. До малих поїхала в місто - а вони одразу кажуть, знімайте речі, бо вони димом воняють. А ми в хаті не відчуваємо.
Через постійні обстріли аварійні служби не могли оперативно латати посічені труби. Газовики кажуть, в селі з листопада нарешті трохи стихло після звільнення Правобережжя Херсонщини.
Сергій Баталов, старший майстер служби експлуатації систем газопостачання:
Повреждения - это последствия арт-обстрелов в основном. Взрывались авиабомбы. Трубы аж выворчаивало. Рваные повреждения.
Частин труб взагалі не було, деякі настільки посічені, що ремонтувати їх марно. Найбільше пошкоджені наземні комунікації. Після влучання ракети довелося замінити і підземний газопровід. Роботи чимало і з внутрішньобудинковою мережею. Відновлюють подачу газу передусім в ті оселі, де живуть люди. Решту - пломбують.
Сергій Ульвіченко, зварювальник:
Виїжджаємо в 6.30 з бази і їдемо на об'єкт. І працюємо поки не зробимо. Працюємо практично світовий день.
Зварювальник Сергій розповідає, працювати часто доводиться на висоті. Бувало, що й під вибухами - ховалися під машинами.
Сергій Ульвіченко – зварювальник:
Буває страшно, коли працюємо… Я варив на 5-му домі, я ледь з драбини не впав, пройшли прямо над нами.
З початком повномасштабного вторгнення роботи в газовиків значно побільшало. В основному на прифронтових, а потім на звільнених територіях. Загалом за минулий рік на Миколаївщини було 23000 аварійних викликів.
Ірина Крісанова, начальниця управління зовнішніх комунікацій АТ "Миколаївгаз":
Без газопостачання на 1 листопада в нас було 17 населених пунктів. Зараз газ у 7 відновили, в решті ведуться роботи з заміни газопроводів та відновлення газу.
Наразі у Першотравневому відновили газопостачання чверті абонентам. Люди кажуть, нарешті можуть нормально готувати їжу та зігрітися.
Валерій Ярошук, житель села Першотравневе:
По крайні мірі, приватний сектор вони дуже оперативно зробили. Подяка вам велика. Ну, і РЕСівці за ними поспішають.
Ірина Ярошук, жителька села Першотравневе:
Будем жить, і буде все добре. Будемо чекати перемогу.
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