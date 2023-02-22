Під обстрілами та з ризиком для життя. Українські комунальники під час війни працюють у надважких умовах. Зокрема, через російську агресію на Миколаївщині близько 2-ох десятків сіл і міст залишилося без газопостачання - у регіоні зафіксовано майже 7 тисяч пошкоджень на мережах.

Ускладнює роботу і нестача працівників, адже чимало газовиків захищають Україну. Мешканці селища Першотравневе, в якому побувала наша знімальна група, без газу з весни. Як живуть там люди, подивіться.

Після того прильоту від хати пана Миколи лишилися лише стіни. Тепер знімає квартиру в Миколаєві. В селищі Першотравневе під час бойових дій пошкодило левову частку будинків. Найбільше - багатоповерхівок.

Розташоване між окупованою Снігурівкою та прифронтовим Миколаєвом, Першотравневе з березня було під постійними обстрілами. Марія Дмитрівна живе в багатоквартирному будинку. Розповідає, майже рік без світла, газу також нема, по воду досі ходять на річку.

Марія Світлакова, жителька села Першотравневе:

Ми он топим пічку в хаті. Холодно - топимо пічку. Бо мені нема куди уїжджати. В мене 90 років матері. До малих поїхала в місто - а вони одразу кажуть, знімайте речі, бо вони димом воняють. А ми в хаті не відчуваємо.

Через постійні обстріли аварійні служби не могли оперативно латати посічені труби. Газовики кажуть, в селі з листопада нарешті трохи стихло після звільнення Правобережжя Херсонщини.

Сергій Баталов, старший майстер служби експлуатації систем газопостачання:

Повреждения - это последствия арт-обстрелов в основном. Взрывались авиабомбы. Трубы аж выворчаивало. Рваные повреждения.

Частин труб взагалі не було, деякі настільки посічені, що ремонтувати їх марно. Найбільше пошкоджені наземні комунікації. Після влучання ракети довелося замінити і підземний газопровід. Роботи чимало і з внутрішньобудинковою мережею. Відновлюють подачу газу передусім в ті оселі, де живуть люди. Решту - пломбують.

Сергій Ульвіченко, зварювальник:

Виїжджаємо в 6.30 з бази і їдемо на об'єкт. І працюємо поки не зробимо. Працюємо практично світовий день.

Зварювальник Сергій розповідає, працювати часто доводиться на висоті. Бувало, що й під вибухами - ховалися під машинами.

Сергій Ульвіченко – зварювальник:

Буває страшно, коли працюємо… Я варив на 5-му домі, я ледь з драбини не впав, пройшли прямо над нами.

З початком повномасштабного вторгнення роботи в газовиків значно побільшало. В основному на прифронтових, а потім на звільнених територіях. Загалом за минулий рік на Миколаївщини було 23000 аварійних викликів.

Ірина Крісанова, начальниця управління зовнішніх комунікацій АТ "Миколаївгаз":

Без газопостачання на 1 листопада в нас було 17 населених пунктів. Зараз газ у 7 відновили, в решті ведуться роботи з заміни газопроводів та відновлення газу.

Наразі у Першотравневому відновили газопостачання чверті абонентам. Люди кажуть, нарешті можуть нормально готувати їжу та зігрітися.

Валерій Ярошук, житель села Першотравневе:

По крайні мірі, приватний сектор вони дуже оперативно зробили. Подяка вам велика. Ну, і РЕСівці за ними поспішають.

Ірина Ярошук, жителька села Першотравневе: