Енергетична система України нині має резерв потужності, зокрема, і завдяки активній роботі підприємств зеленої енергетики. Про це повідомляє "Укренерго". Проте мета України - поступовий перехід на чисту енергію. І такі проекти вже втілюються.

У селі Горенка, на Київщині, модернізували систему опалення місцевої амбулаторії. Замінили її на нову, що працює за принципом відновлення. Про переваги енергонезалежності розповість Олена Логінова.

Олена Логінова, кореспондентка:

Горенська амбулаторія. Свого часу вона зазнала обстрілів ворога. Були вибиті вікна, пошкоджена система опалення. Але зараз медичний заклад відновлено. І він працює на повну потужність.

А нещодавно амбулаторія стала ще й автономно - енергонезалежною. Завдяки пілотному проєкту "зеленого" відновлення України. Тепер медзакладу не страшні жодні вимкнення електрики - тут завжди є і світло і тепло.

Олена Юзвак, директор КНП "Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги":

Ми 100% всі потреби покриваємо за рахунок сонячної електростанції, і ми опалюємо амбулаторію за рахунок теплових насосів. Саме головне - ми автономні, ми незалежні.

Сергій Регеда, керівник благодійного фонду:

Наразі економія до 80 % за комунальні платежі амбулаторії і найголовніше - це те, що зараз, не зважаючи на відключення, амбулаторія працює в повному штатному режимі. Навіть, якщо вимикають світло, то нічо абсолютно - лікарі і пацієнти абсолютно цього не відчувають, в автоматичному режимі переключається станція і дає енергію, яку акумулює акумулятор.

Як же працює ця система енергонезалежності?

Олена Логінова, кореспондентка:

Ми знаходимось на подвірʼї амбулаторії. Прямо під нами розташовані 7 свердловин, які передають тепло від грунту системі опалення амбулаторії. А на даху розташовані 28 сонячних панелей, які забезпечують енергонезалежність.

Таким чином в амбулаторії повністю замінили пошкоджену внаслідок обстрілів ворога систему опалення. І встановили енергоощадний тепловий насос - "грунт-вода". Який накопичує тепло з землі для подальшого обігріву медзакладу. Розповідає керівник проєкту Денис Цуцаєв.

Денис Цуцаєв, керівник проєкту "Зеленого відновлення України":

Тут зроблені 7 свердловин глибиною 65 метрів - в них циркулює така певна спеціальна речовина, яка дуже легко забирає температуру землі, цю температуру вона передає в тепловий насос, який її догріває і зменшує споживання електроенергії.

Ми в котельні. Ось як виглядає цей тепловий насос, який працює фактично на обігірів всієї амбулаторії. Він використовує енергію землі, догріває воду в котлі і передає її системі опалення, яка і робить наші батареї теплими. Також тут встановлено гідро-акумулятор.

Завдяки тому, що є акумулятор, є сонячна електростанція і циркуляційні насоси продовжують використовувати тепло акумулятора для того, щоб підтримувати певну температуру в самій амбулаторії.

Паралельно встановили і систему гібридної сонячної електростанції на даху амбулаторії. Це 28 сонячних панелей потужністю 415 Вт кожна. Тож генератори лікарні більше не потрібні! Тепер замість того, щоб використовувати генератор, мед заклад отримує електроенергію, яку виробляє сонячна електростанція. При чому навіть похмура погода - не завада її роботі.

Денис Цуцаєв, керівник проєкту "Зеленого відновлення України":

Вся система фактично перемикається автоматично. Тільки вимкнулась електроенргія - сонячна електростанція підхоплює одразу ж мережу і амбулаторія продовужє працювати в тому ж самому режимі, - навіть в такі похмурі дні електростанція виробляє близько 40 % електроенергії.

А ось це - "пункт управління" роботою сонячних панелей. Встановлено сучасний монітор, який відображає всі робочі процеси і рівень генерації електроенергії.

Ігор Рудой, завідувач господарством КНП "Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги":

Це сонячні батареї, які генерують електроенергію - воно показує простими символами, що відбувається в нашій системі. Тобто в цьому кутку ми бачимо насиченість сонця, скільки зараз наші сонячні панелі виробляють енергії далі ми бачимо насиченість батареї.

Таким чином енергонезалежність медзакладу досягається завдяки використанню енергії землі і сонця. Це і є принципи "зеленого" відновлення. Така система не тільки екологічна, але і економна. За попередніми оцінками,рахунки за опалення мають зменшитися на 80%, а це близько 300 тисяч грн на рік.

Ігор Рудой, завідувач господарством КНП "Гостомельський центр первинної медико-санітарної допомоги":

У нас ціна за опалення, якщо брати грошовий еквівалент, становила десь близько 20 000 грн в місяць - це опалення і енергопостачання. То на сьогоднішній день, попередні підрахунки нам кажуть, що ми маємо економію близько 40%. Тобто на сьогоднішній день ми платимо близько 12-13 тисяч грн в місяць.

І такі позитивні результати енергонезалежності вже відчуває на собі персонал медзакладу.

Валентина Мазніченко, сестра медична:

Приходиш на роботу - і відчуваєш, що взагалі ніякого дискомфорта немає – знаєш, шо буде світло, що можна буде працювати на комп'ютері. Саме головне - вакцина - ми вакцинуємо маленькх діток, то там треба було холодові елементи - все це ... то знаєш, що зараз все буде добре, так як треба.

Цей проєкт обійшовся у 60 тисяч євро. Кошти зібрали благодійники. Далі планують встановити такі системи й на інших соціальних об'єктах.