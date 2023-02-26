Майже усі фільми, які Україна представила на "Берлінале", - про війну і про зламані долі.

Без нагород, але з відзнаками. Два українські фільми "Прокидаючись у тиші" та "Це побачення"отримали спеціальні відзнаки журі "Берлінале". Сьогодні кінофестиваль, у центрі уваги якого була Україна, офіційно закривається. Яким він був - розкаже Тетяна Логунова.

На червоному хіднику - синьо-жовті фарби. У роковини повномасштабного нападу росії, на Берлінале - акція солідарності з Україною. Підтримати нашу країну закликають українські актори та режисери, члени міжнародного журі фестивалю та німецькі політики.

Клаудіа Рот, міністр з питань культури та ЗМІ:

У цій війні культура відіграє величезну роль. Адже путін намагається вести війну і проти української культури. Він знищує театри, музеї, архіви і бібліотеки, кінотеатри. Зруйновані тисячі культурних інституцій. Ця спроба знищити українську культурну ідентичність - жахлива. Водночас, культура має силу сказати на увесь світ – "Ми не дамо вкрасти в нас голос. Ми покажемо усім, що ми боремося за свободу та демократію."

А дипломати - вже прогнозують, який фільм Україна може привезти на наступний фестиваль.

Олексій Макеєв, посол України в Німеччині:

Цей фільм уже знімається. Я сподіваюся, що ми побачимо фільм про перемогу України і ми побачимо Ваш репортаж про те, що золотого ведмедя отримала українська знімальна група українського фільму.

Цьоріч золотого і срібних ведмедів - головні призи кінофесту - забрали додому режисери та актори з інших країн. Попри це, нинішній "Берлінале", без сумніву, був найбільш "українським" за попередні.

Фільми з України та про Україну - в різних секціях фестивалю. Наші режисери та кінокуратори - в складі журі, що обирало кращі роботи в кількох номінаціях. Навіть символіка цьогорічного "Берлінале" була українською. Ось такі значки - синьо-жовтих ведмедиків - носили усі учасники та почесні гості "Берлінале".

А почалося усе з відкриття. Хоча "Берлінале" і вважається найбільш політичним кінофестивалем у світі, лідери іноземних держав його досі не відкривали. Цей рік став винятком.

Володимир Зеленський, президент України:

Культура і кіно можуть бути поза політикою. Але тільки не тоді, коли це політика агресії. Не тоді, коли це політика масових злочинів, убивств, терору, прагнення знищити інші країни та інші народи. Коли це політика тотальної війни. Тобто - політика нинішньої росії. За таких обставин і у такі часи мистецтво не може бути нейтральним. Не може бути "поза".

Українського президента гості "Берлінале" бачили і чули не тільки під час урочистого відкриття. Він став ще і головним героєм документального фільму "Суперсила", світова премʼєра якого відбулася на фестивалі. Стрічку зняв американський актор та режисер, володар двох "Оскарів" Шон Пенн. На зйомки в Україну Пенн з командою прилетів у лютому 2022-го з геть іншим сценарієм у валізі.

Шон Пенн, актор, режисер:

Ми планували зняти фільм про шоумена, коміка, який став президентом. Ми приїхали в Київ, 23 лютого поговорили з Зеленським і домовилися зустрітися наступного дня, вже з камерою.Посеред ночі почався ракетний обстріл.

Тоді, за кілька днів після початку повномасштабної війни, Шон Пенн залишив Україну, перейшовши кордон із Польщею. А влітку повернувся - знімати фільм про боротьбу українців за незалежність.

Шон Пенн, співрежисер фільму "Суперсила":

Якось так сталося, що свого часу у Ліверпулі з'явилися "Бітлз" і достукалися до серця світу. А тепер це роблять українські обійми та мужність. Я вважаю, що українці - це нові "Бітлз" світу. І ми повинні просто далі слухати їхню музику, допоки вони не здобудуть свою перемогу і не підуть їсти борщ.

Повні зали зібрала і стрічка, яку на "Берлінале" показали у річницю нападу росії. Український режисер Євген Тітаренко почав знімати її 24-го лютого 2022-го року. "Східний фронт" - це документальна фіксація війни без жодного постановочного кадру.

Євген Тітаренко, режисер:

Я не вірю, що один фільм може змінити світ, але я вірю, що мистецтво може надихнути людей і допомогти зрозуміти реальність. І я вважаю, що саме це і повинно робити мистецтво.

"Залізні метелики", "Ми не згаснемо", "Прокидаючись у тиші" і "Це побачення". Майже усі фільми, які Україна представила на "Берлінале" - про війну і про зламані долі.

Марина Кудерчук, Голова Державного агентства України з питань кіно:

Це те, що болить зараз усім. Тому про це і говорять. Ви ж самі бачите, зараз всі розмови, якщо стосуються України, це про війну і про життя людей. Хто як виживає під час війни на територіях, хто виїхав, хто намагається працювати.

Допомагати нашим митцям творити і доносити правду тепер будуть європейські партнери. На "Берлінале"презентували Європейський фонд солідарності з українським кіно. Започаткували його Німеччина, Франція та Люксембург, а фінансуватимуть 13 країн.