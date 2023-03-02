У Бородянці на Київщини поліція сьогодні, 2 березня, знайшла та провела ексгумацію тіл трьох вбитих окупантами мирних жителів. Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

У березні 2022 року, під час ворожої окупації, місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього.

Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині повернувся з-за кордону та повідомив поліції про поховання.

Під час огляду місця поховання, поліцейські виявили дві ями з тілами. Під час попереднього огляду, слідчі та криміналісти знайшли на тілах ознаки, які можуть свідчити про те, що цивільні були жорстоко вбиті.

Нині останки всіх трьох правоохоронці скерували на проведення судово-медичної експертизи. Після цього слідчі зможуть назвати остаточні причини смерті.

Загалом на Київщині після деокупації вже виявили 1373 тіла мирних жителів. 197 загиблих ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти.