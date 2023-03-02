У Бородянці під Києвом знайшли тіла трьох вбитих окупантами жителів [ Редагувати ]
У Бородянці на Київщини поліція сьогодні, 2 березня, знайшла та провела ексгумацію тіл трьох вбитих окупантами мирних жителів. Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
У березні 2022 року, під час ворожої окупації, місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього.
Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині повернувся з-за кордону та повідомив поліції про поховання.
Під час огляду місця поховання, поліцейські виявили дві ями з тілами. Під час попереднього огляду, слідчі та криміналісти знайшли на тілах ознаки, які можуть свідчити про те, що цивільні були жорстоко вбиті.
Нині останки всіх трьох правоохоронці скерували на проведення судово-медичної експертизи. Після цього слідчі зможуть назвати остаточні причини смерті.
Загалом на Київщині після деокупації вже виявили 1373 тіла мирних жителів. 197 загиблих ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти.
по темі
У середу, 1 березня, колишньому керівнику Нацполіції Вінницької області Антону Шевцову оголосили підозру у державній зраді
У вівторок, 28 лютого, у Київській області виявили уламки безпілотників, якими рф вчора вночі атакувала регіон
Поховання мирних мешканців у дворах житлових будинків, зруйновану інфраструктуру, підірвані мости та заміновану територію... А ще брав участь в ексгумації одного із найбільших масових поховань людей в Ізюмі.
Кількість тих, хто хоче поповнити лави новостворених штурмових бригад з кожним днем зростає. І серед кандидатів не лише чоловіки. Так у Тернополі третина добровольців - жінки. Як на Тернопільщині проходить набір і в які штурмові підрозділи? Про це далі.
У середу, 15 лютого, у Київській області оголосили повітряну тривогу