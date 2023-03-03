Меценати від спорту передали військовим 7 вантажівок гуманітарної допомоги [ Редагувати ]
Рік повномасштабної війни довів усьому світу, що українці - нація героїв. Мужні воїни на передовій боронять нашу землю від російських окупантів. І їм необхідна наша підтримка.
Віталій Сівков, перший віцепрезидент ФК "Динамо" (Київ):
Кадри, які я подивився з військового шпиталю під Бахмутом і ту обстановку, яка там, і тих поранених героїв бійців, які дуже страждають, яким дуже боляче - скільки ще буде ця війна і що нам з цим треба зробити для того, щоб залікувати ці рани. Фонд братів Суркісів, футбольний клуб "Динамо" і ми всі хочемо зробити ще більше, але глибина тої біди, яка сьогодні є показує нам, що нам ще треба дуже-дуже багато треба працювати, щоб залікувати ці великі рани на тілах в душах на землі в містах і селах.
Меценати від спорту допомагають українським бійцям із перших днів повномаштабного вторгнення росії. Регулярно забезпечують військовослужбовців найнеобхіднішим. Цього разу передають бійцям - 7 вантажівок гуманітарної допомоги!
Віталій Сівков, перший віцепрезидент ФК "Динамо" (Київ):
Сік в пакетиках. Таких пакетиків близько півтора мільйони, навіть трохи більше.Тому сьогодні в кожній машині цей вантаж. У всякому разі добавка до їхнього харчування на передовій це буде суттєва.
Михайло Попадюк, командир військової частини:
Ми хочемо подякувати за надану нам допомогу. Це дійсно дуже корисно. Це для поліпшення харчування для наших військовослужбовців, яке буде доставлено до військовослужбовців, які виконують відповідні завдання за призначенням.
Загалом меценати від спорту вже передали військовослужбовцям понад тисячу тонн гуманітарної допомоги. І обіцяють допомогати до перемоги.
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