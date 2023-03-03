Черг немає ані в Польщу, ані в Україну: за рік після повномасштабного вторгнення ситуація на кордоні змінилась

За рік після повномасштабного вторгнення ситуація на кордоні змінилась. Додому повертається небагато українців. Втім, так само мало виявилось і охочих покинути рідний дім, зважаючи на попередження про можливі атаки росії. Про це далі.