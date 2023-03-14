Як гартується "Лють"? Добровольці, що пройшли відбір до лав нової "Гвардії наступу", проходять перші тренування. Вивчають тактику бою, медичну та фізичну підготовку. Наші журналісти на Кіровоградщині побачили, як тривають навчання бійців спецпідрозділу "Лють". Що привело чоловіків до штурмової спецбригади? Про це - наш наступний матеріал.

Інструктор із тактичної медицини навчає майбутніх бійців надавати першу допомогу пораненому. Воїнам, що пройшли відбір до "Гвардії наступу", це неодмінно знадобиться під час штурмів ворожих позицій.

Бійцю з позивним "Бурий" - двадцять чотири роки. У перший день повномасштабного вторгненння росії - він повернувся до України з-за кордону. Й одразу став на захист рідної землі.

Позивний "Бурий", боєць спецпідрозділу "Лють":

Працював закордоном по професії, по професії - я режисер естради, актор кіно і театру, повернувся захищати країну, бо я вважаю, що це обов'язок кожного, кожної, громадянин, котрий вважає себе патріотом, справжнім українцем, має захищати Україну, 24 пішов в добровольче формування, воювали спочатку в Києві, потім Харків звільняли, потім побачив, що виставили вакансію, що можна долучитись до бригади "Лють".

Доброволець із позивним "Пол" - раніше був водієм-далекобійником. Воєнна справа для чоловіка - абсолютно нова.

Позивний "Пол", боєць спецпідрозділу "Лють":

Мені 27 років, я раніше не служив ні в поліції, ні в армії, більшість часу провів закордоном, дуже багато моїх рідних та близьких служать і я вирішив, що я також мушу щось зробити. Тут наші рідні, ми тут виросли і ми мусимо оберігати своїх рідних і близьких.

Усі добровольці пройшли жорсткий відбір. Один із головних критеріїв - мотивація!

Сергій, інструктор спецпідрозділу "Цунамі":

Якщо людина в серці бажає і серцем бажає перемоги і незалежності нашої держави, це саме перше, що допоможе нам перемогти і не дивитись ні на що. Хтось може бути старше по возрасту і чуть-чуть не показати фізичні свої дані, але у людини є великий опит, користування якихось срєдств, він може робити більше з тією ж технікою, у людини є фах, ми теж до таких приглядаємось, тому що фахівці завжди хороші фахівці - на вагу золота.

Добровольці, що вже пройшли відбір до підрозділів "Гвардії наступу", наразі тренуються окремо від професійних силовиків. Але згодом їх об'єднають.

Роман Козьяков, начальник ГУ НПУ у Кіровоградській обл.:

Вони опанують елементарні навички ті, які потрібні для штурмової бригади, це медицина, це тактика бойова. Працівники поліції, да, у них окрема складова, тому що вони мають певні навчики в процесі несення служби, вони окремо будуть проходити, а в подальшому злагодження, яке буде після первинного, буде вже об'єднані.

Андрій Райкович, голова Кіровоградської обласної військової адміністрації:

Ми також хочемо розібратися рівень комплектації, рівень забезпеченості і форми, і засобами індивідуального захисту, для того, щоб бійці були підготовлені, укомплектовані і могли безпечно нести службу, охороняючи державу Україну.

Перший етап тренувань майбутніх бійців штурмових бригад триватиме мінімум чотири тижні.