"Гвардія наступу" сформована. Добирають нині резерв. Звільняти Донбас, Херсонщину, Запоріжжя та Крим готові 28 тисяч добровольців. Саме стільки заявок надійшло до Нацполіції. І вже навіть стартували навчання новачків. Вишкіл бачив Михайло Манилюк.

Штурмовики прочісують хащі. Озброєні автоматами та кулеметами вони просуваються вперед. Командир підрозділу стежить, аби всі бійці діяли злагоджено!

Михайло Манилюк, кореспондент:

Ось так гвардійці відточують майстерність наступу. За умовним сценарієм вони рухалися лісом, попереду помітили ворожі позиції. І зараз їхнє завдання - оточити їх і взяти у кільце.

Позивний "Бабай", боєць "Гвардії наступу":

Це одна із основних вправ, коли ми натикаємося безпосередньо на противника і робимо обход його знищення з тих сторін, на які він не очікує.

Позиції умовного ворога - захоплено. Операцію виконано на відмінно.

Бійці розуміють - це лише тренування. В умовах реальних бойових дій, коли над головами свистять кулі та снаряди, все значно складніше. Аби вижити - треба бути пильним, мов сокіл і швидким, мов леопард.

Позивний "Бабай", боєць "Гвардії наступу":

В цій війні немає різниці, який рід військ, воюють всі і повинні виконувати свою роботу. Я попав в Національну гвардію. В нас був шлях: ротація, зведення підрозділів і пішла уже "Гвардія наступу". Захотілося безпосередньо виконувати задачі за призначенням в наступальних діях і хочеться торкнутися безпосередньо до завершення цієї війни.

Батальйон "Буревій" - один із восьми підрозділів, які готують до цілком реальних штурмових операцій на передовій. Формувати "Гвардію наступу" в Україні стали місяць тому. Серед учасників є військові, що вжевоювали. Зокрема звільняли від загарбників Київщину, Харківщину та Херсонщину.

Позивний "Карат", командир другого взводу батальйону "Буревій":

Регіон Сєверодонецьк, Лисичанськ і останні наші позиції - це Бахмут. Поки ми були в Бахмуті, ми витримали ту позицію, що ворог не продвинувся. Ми як зайшли, так і вийшли з наших позицій. Утримали.

Понад 700 українців щодня хочуть вступити до "Гвардії наступу" - звітує командир батальйону Костянтин Вахрамєєв. Серед них - чимало добровольців. І саме добра воля захищати країну є умовним квитком до лав "Гвардії".

Костянтин Вахрамєєв, командир батальйону оперативного призначення бригади "Буревій":

Головне, щоб людина, яка прийшла в дану бригаду, мала запал в очах, велике бажання і прагнення навчатися. Я рахую, що не тяжко навчити військовій справі. Люди, які сюди прийшли, вони вже розуміють чому сюди прийшли.

Боєць із позивним "Педагог" раніше викладав фізкультуру у школі. Але не зміг сидіти склавши руки і спостерігати, як ворог стирає з лиця землі українські міста й села.

Позивний "Педагог", боєць "Гвардії наступу":

Не служив, в армії не був, прийшов сюди захищати нашу неньку-Україну. Я не знав, що таке кулемет, не знав, що таке РПГ, я не знав, що таке автомат.

За кілька тижнів навчань бійці дізнаються все про безліч видів зброї!

Позивний "Маляр", боєць "Гвардії наступу":

Зняли із запобіжника, затвор, перезарядили, все - і вистріл. Нічого складного, все дуже просто.

Гвардійці навчаються стріляти з автоматів, мінометів, обходитися з важкою технікою.

Костянтин Вахрамєєв, командир батальйону оперативного призначення бригади "Буревій":

Навики по-перше - це штурмових дій, тактичних, медицини. Тактичної підготовки. Навики вузької спеціальності для того, щоб бійці вміли і знали, як виконувати будь-які задачі на полі бою.

Михайло Манилюк, кореспондент:

На війні бійці можуть потрапити у засідку ворога і якщо хтось отримує поранення, головне завдання - врятувати побратиму життя. І евакуювати його якнайдалі від обстрілів.

Позивний "Ганс", боєць "Гвардії наступу":

Кожне життя для нас, українців - це цінність. Ми маємо берегти один одного. Тому евакуація - один із найважливіших пунктів.

Гвардійці кажуть: нізащо не залишать бойового товариша помирати на полі бою. Бути байдужими до своїх - то характерна риса росіян.

Позивний "Карат", командир другого взводу батальйону "Буревій":

Йде група взвод, 20-30 людей і позаду йде командир, який гонить їх мов скота. Ми чули такі крики, як "вперед су..и", "ні кроку назад", і вони падають просто від пострілів і на цьому місці з'являється новий, переступає свого товариша і рухаються далі.

Український наступ от-от розпочнеться - кажуть бійці "Гвардії наступу". Упевнені - вони неодмінно повернуться додому з перемогою над російським військом!