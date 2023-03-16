Уряд Швеції ухвалив рішення про постачання в Україну восьми самохідних артилерійських установок Archer. Про це повідомляє агентство ТТ.

Згідно з додатковими поправками до бюджету, представленими до парламенту, кабінет також просить передати Україні 10 танків Leopard 2, про що було оголошено ще в середині лютого.

Загальна вартість САУ і "Леопардів" становить понад 6 млрд крон ($570 млн). Це гроші, які збройні сили мають отримати в період з 2024 до 2026 року, щоб мати можливість замінити відправлене Києву.

Окрім артилерії та танків, ЗС України буде також передано 50 бойових машин піхоти Stridsfordon 90.

У додатковому бюджеті уряд також просить дозволити продати 14 екземплярів Archer до Великої Британії.

За розрахунками шведів, Україна зможе почати використовувати Archer за кілька місяців. Необхідно встановити комп'ютери для керування вогнем, навчити українських солдатів, а поряд з Україною буде створено "логістичний хаб" для обслуговування та ремонту.

Шведську САУ Archer 155-мм калібру виробляє компанія Bofors. Гармата базується на шасі вантажівки Volvo A30D з колісною формулою 6х6.

Скорострільність - 8-9 пострілів за хвилину, повний боєкомплект - 21 снаряд. Самохідну артилерійську установку приводять у бойове положення за 30 секунд, ще стільки ж потрібно на те, щоб підготуватися до відходу з позиції.

Дальність стрільби - від 30 до 60 км залежно від боєприпасу.

САУ Archer

Нагадаємо, що Україна вже використовує шість різних видів західної артилерії калібру 155 мм: PzH 2000, M777, FH70, M109, Krab і Caesar.