Перекваліфікація військових - наразі це пілотний проект, який реалізують за підтримки "Програми розвитку ООН".

У Дніпрі стартував перший в Україні пілотний проект з перекваліфікації військових. Там уже навчаються бійці, що через поранення не можуть повернутися на передову, але хочуть залишатися корисними для країни. Олена Мендалюк розкаже про 10 перших студентів. Яку професію вони опановують? Дивімося.

Військова служба для Ярослава почалась у 2015-му. Понад два роки хлопець був воїном-контрактником.

Ярослав Голєв – студент:

Мы были там под Мариуполем, Крым, под Крымом мы стояли. Слишком много мы там не воевали.

Торік у лютому - як резервіст - Ярослав знову пішов на фронт. Його підрозділ виконував бойові завдання в районі Авдіївки. У ближньому бою з ворогом хлопець отримав три кульові поранення!

Ярослав Голєв – студент:

Два - не сильно серьезных, а 3 - попало в руку, зацепило нервы. Соответственно рука уже не особо роботоспособна. Прохожу пока всякие МСЕки, консультации с нейрохирургами, что дальше делать. Нужна еще одна операция или нет.

Лікування триває й досі, але Ярослав вирішив не гаяти часу й уже навчається. Опановує навички системного адміністратора.

Ярослав Голєв – студент:

Я давно рассматривал айти-структуру, даже пробовал програмирование, но не пошло, а такое направление заинтересовало, компьютер-серверы. Такое знакомое для меня. Я нашел.

Ярослав та ще дев'ятеро військових - перші в Україні добровольці, що пройдуть перекваліфікацію та стануть фахівцями в новій для себе спеціальності.

Інесса Мазур - викладачка ПТУ №2:

Ми даємо поняття, що таке комп'ютерні мережі, ми даємо поняття, що таке робота з серверами, ми навчимо їх працювати, обслуговувати інформаційні системи, ми навчимо їх створювати віртуальні мережі. Обслуговавути обладнання і самі робочі станції.

Перекваліфікація військових - наразі це пілотний проект, який реалізують за підтримки Програми розвитку ООН. Фінансування на себе взяли уряди Німеччини та Кореї. Курс готували півроку - для студентів розробили програми, закупили техніку та сервери.

Леонід Олійник - представник IT-компанії:

Система безперебійного живлення, яке дозволяє у випадку блекауту не приревати навчальний процес і при переключенні на генератор програмне забезпечення, комплекс буде працювати.

Навчання триватиме три місяці. По завершенню - військові отримають сертифікати і зможуть працевлаштуватися - на них уже чекають потенційні роботодавці.

Тетяна Янушкевич - начальник інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради:

Готові брати виконавчі органи Дніпровської міської ради та інші органи місцевого самоврядування, таких спеціалісти в ЦНАПах також зацікавлений приватний бізнес. У таких спеціалістах. Тому по закінченню буде надана хлопцям обирати, до якого саме роботодавця вони хочуть йти працювати. І виходячи з того, яка зарплата їм пропонується.

Дніпро стало першопрохідцем у питанні перекваліфікації військових, але освітні омбудсмени від Програми розвитку ООН планують запровадити ініціативу також в інших містах України.