Це не перший візит цієї команди медиків в Україні.

Лікарі-добровольці в Україні. Іноземна волонтерська місія об'єднала медиків з різних куточків світу. Терапевти, хірурги, ендокринологи та лікарі невідкладних станів приїхали безплатно консультувати та лікувати українців. Як це відбувається - розкажуть мої черкаські колеги.

Меррілл - лікар з 35-річним досвідом з американського Канзасу. Чоловік приїхав до Черкас із волонтерською місією.

Меррілл, лікар:

Я читав про проблеми у новинах, і коли випала нагода, я просто не зміг про це забути. Це те, що я повинен був зробити. я склав план, погодив це зі своєю родиною і тоді приїхав, щоб допомогти.

Це не перший візит цієї команди медиків в Україні. У Черкасах вони лише на добу і планують прийняти до сотні осіб. Тут і фахівці загальної практики, і вузького профілю. Джеймс із Флориди має 20 річний досвід лікаря невідкладних станів.

Джеймс, лікар:

Ми приймали багато людей. Зазвичай, це діабет та проблеми з високим тиском - це такі найбільш часті випадки, але також це проблеми з опорно-руховим апаратом. Окрім того, ми привезли деякі власні ліки з собою і можемо допомагати людям.

Усі консультації для пацієнтів безкоштовні. На прийомі чимало внутрішньопереміщених осіб, як от Ольга. Жінка майже рік тому переїхала до Черкас із Харкова.

Ольга Коропова, пацієнтка:

Мне посоветовали обратится сюда, первый раз приходила, мне понравилось, повторно решила опять прийти. Отношение очень приятное, трогательное отношение к нам, во всяком случае к переселенцам, очень внимательные доктора.

На кожного пацієнта у медиків заплановано по 20 хвилин. За цей час, як правило, встигають і оглянути, і зробити призначення.

Анатолій Кравченко, переселенець:

Хорошо приняли, отлично. Мы переселенцы, сами с Лысычанска, я с мая месяца сюда приехал, а жена раньше.

Лікарі-волонтери відвідують Україну від початку повномасштабного вторгнення. На Черкащині за останні пів року вони вже втретє.

Наталія Бойко, комунікаційна менеджерка організаторів:

Ми не плануємо на цьому зупинятись, бачимо людей охочих багато. Кожен так чи інакше постраждав від війни, навіть якщо не конкретно медична допомога, а просто підтримати, допомогти. вислухати.

Найбільше закордонних медиків вражає щирість та сила духу українців. Тому продовжуватимуть свої волонтерські місії.