Офіс президента намагається мати "азовців" у кожному списку на обмін полоненими. Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Звільнення, на жаль, йде не тими темпами, якими ми розраховували. Це залежить від росії. Вони не дуже люблять міняти "азовців". Вони завжди демонізували цей підрозділ. Ми намагаємось в кожному списку на обмін мати "азовців". Це дуже чутливе питання, постійно телефонують родичі, батьки... Я впевнений, що врешті-решт всі наші хлопці повернуться додому і будуть тут нашими героями", - зазначив Арахамія.

Також він розповів про літаки F-16 та як просуваються перемовини, аби надати їх Україні.

"Тут в нас є чим похвалитись. Ми не маємо ще літаків, але градус дискусії суттєво зріс. Для цього треба підготувати трішки структуру наших аеродромів та розпочати навчання наших пілотів. Як тільки буде ухвалено рішення про це, це і буде означати те, що зелене світло для отримання Україною літаків F-16 надано", - додав він.