ЄС планує збільшити виробництво боєприпасів для України. Таку ціль поставила Єврокомісія. Та закликала керівників оборонної промисловості не чекати вказівок від уряду, а вже зараз нарощувати виробництво.

Для спільних закупівель зброї залучать також Європейський інвестиційний банк. Україна потребує 155-міліметрових снарядів, і на їхнє виробництво планують використати пів мільярда євро. Про це заявила єврокомісарка з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Мейрід МакГіннес. Про дискусії в ЄС щодо підтримки України більше розкаже - Олена Абрамович.

Годі втрачати час - із таким закликом до країн Євросоюзу звернувся із трибуни Європарламенту депутат від Німеччини Міхаель Галлер. Парламентарі саме дискутували, як пришвидшити постачання зброї Україні. Пан Галлер, перш ніж запропонувати своє рішення, розкритикував власну державу.

Міхаель Галлер, німецький євродепутат:

Візьмемо Нідерланди - хороший приклад - у 2022 році вони придбали удвічі більше боєприпасів в Німеччині, ніж сама німецька армія. Далі - у той час як Данія уже в червні минулого року відремонтувала бронетранспортери М113 для України на німецькій фірмі у місті Фленбург, німецький уряд не спромігся дати наказ почати ремонт сотні танків Леопард1, які стояли на складах того ж самого заводу, де ремонтувалися данські танки.

Депутат закликав виробників не чекати на вказівки зверху і вже зараз нарощувати виробництво, бо попит на зброю та боєприпаси буде ще довго, запевнив він. І цю тезу про необхідність підготуватися до тривалої війни повторили ще чимало євродепутатів.

Віола фон Крамон, євродепутатка від Німеччини:

Кожен дрон, кожен патрон, кожен танк, який ми надаємо - рятує життя. Вся наша підтримка - фінансова та військова - це інвестиції у нашу безпеку. Бо якщо впаде Україна, за нею впадуть інші європейські країни. Світу, який був до 2022 року, більше не існує. путін хоче війни замість миру

Тоніно Піцула, євродепутат від Хорватії:

Здатність союзників надавати Україні необхідні ресурси буде вирішальним фактором у цій війні. Нам треба зробити все можливе, щоб уникнути цього сценарію. Наша політична ціль має бути чіткою - ми маємо не лише допомагати Україні вистояти проти російської агресії, а й постачати Україні все необхідне, щоб виграти цю війну.

Ще одна нагальна необхідність, на якій наголосив колишній бельгійський прем'єр Гі Вергофстадт - попрацювати над уніфікацією систем озброєння у ЄС. Та кількість різновидів, яка є зараз, неприйнятна. Бо, наприклад, для кожної окремої артилерійської системи треба модифікований під неї снаряд. І війна в Україні наочно продемонструвала цю проблему.

Гі Вергофстадт, євродепутат від Бельгії:

Європейська оборонна спільнота - це 250 мільярдів євро, які ми витрачаємо на оборону. Ми витрачаємо 30% від того, що витрачають американці, і виконуємо лише 10% від операцій, які робить американська армія. Чому? Дублювання, дублювання і дублювання. 130 видів систем озброєння! Це проблема для України сьогодні. І це стосується так само боєприпасів.

Над розв'язанням проблеми із постачанням боєприпасів Україні зараз працює Єврокомісія. В ЄС зараз є 15 фабрик в 11 країнах, і з ними вже ведуться перемовини. Закуповувати великі партії Брюссель збирається спільно для всіх, як колись зробили з вакцинами. А щоб профінансувати проєкт залучать не лише кошти з бюджету ЄС, а й приватне фінансування від Європейського інвестиційного банку та інших інвесторів.

Мейрід МакГіннес, єврокомісарка з питань фінансів:

Хороша новина полягає в тому, що потенціал промисловості ЄС у виробництві 155-міліметрових боєприпасів залишається значним. Нам потрібно розкрити цей потенціал. Підписання великих контрактів, консолідованих на європейському рівні, стане відповідним сигналом для промисловості

Остаточно узгодити усі питання щодо спільної закупівлі боєприпасів для України та поповнення власних запасів мають лідери 27 країн-членів Євросоюзу на саміті у Брюсселі наступного тижня.