У понеділок, 20 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовий експерт Антон Міхненко розповів про те, чого не вистачає для початку контрнаступу України.

Банально - зброї, зброї, і чим більше зброї - тим краще. Якщо більш детально, то, безумовно, нам потрібно більш сучасне західне озброєння, в контексті високоточного озброєння, яке б могло діяти набагато глибше, бити противника на його території. Якщо ми говорили про Himars, які змінили ход військової дії проведення операції на Херсонщині, зараз ми кажемо про дальність на 84 км, то нам потрібна дальність набагато більше, і 100 і 120 км, щоб можна було ефективно вражати не наземні цілі противника, які перебувають в глибині на території України, в першу чергу.

"Отримавши цю високоточну далекобійну зброю, ми зможемо витіснити склади боєприпасів, пункти управління та забезпечення противника на нашій території. І це буде вже великий крок для того, щоб проводити велику наступальну операцію. Крім того, нам потрібна авіація", - додав він.